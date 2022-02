Kandidaten für den ESC-Vorentscheid Ob diese sechs die nächste deutsche Blamage verhindern können?

Jeder soll ein Gewinner sein – unter diesem Motto sollen die Teilnehmer schon vor dem deutschen ESC-Vorentscheid am 4. März in den ARD-Popradios Airplay sammeln. Das hört man der Songauswahl ein wenig an.