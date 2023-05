Rützels ESC-Kolumne Anja goes to Liverpool – aber wo ist die Euphorie?

In seinem Traum, sagt Carl, sei das nun aber für die finnische Krabbelpolonaise gar nicht gut ausgegangen: »Sie waren am Ende pinker Matsch mit grünen Sprenkeln. Es war alles ziemlich plastisch.«

Auf der Suche nach ESC-Euphorie ist man am Tag vor dem Finale glücklich über solche grausigen Geschichten und über Menschen, die sich in den vergangenen Tagen so sehr in die anschwellende Wettbewerbsspannung hineingeworfen haben, dass sie nicht mehr ruhig schlafen können. Denn der musikalische Großwettbewerb verwandelt Liverpool natürlich doch nicht in den erhofften Paillettenbottich – nicht in ESC-Nerd-Central, wo man beim Anstehen an jedem Kaffeetruck und beim Warten an jeder roten Ampel ganz mühelos in qualifizierte Diskussionen über die siegesstatistisch gesehen beste Startnummer gesogen wird oder wo einen Wildfremde sehr selbstverständlich um den eigenen Beitrag zur ewig ungeklärten ESC-Frage bitten, ob es punktemäßig günstiger ist, wenn der eigene Auftritt zwischen zwei stilistisch ähnliche Fremdbeiträge gebettet ist, um sie dann idealerweise im direkten Vergleich zu übertrumpfen – oder ob man sich lieber mit moodmäßig komplett unterschiedlicher Konkurrenz umgeben würde.