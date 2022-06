In der Nacht aber zeigte sich RTL zwischenzeitlich zerknirscht. In der vorproduzierten Sendung, in der sieben männliche Prominente in Drag-Aufmachung gegeneinander auftraten, war auch der Comedian Faisal Kawusi angetreten. Kawusi war in die Kritik geraten, als er in einem Kommentar zu einem Instagram-Eintrag der Komikerin Joyce Ilg einen Witz über K.O.-Tropfen machte und diesen später noch einmal auf seinem eigenen Instagram-Account verteidigte.