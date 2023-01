Demnach wird die letzte Staffel der Zombieserie zwölf Folgen umfassen, die allerdings in zwei Blöcken à sechs Episoden ausgestrahlt werden. Der erste Block läuft in den USA vom 14. Mai an, für den zweiten Block wurde noch kein genauer Sendetermin angekündigt.

Drei weitere Spin-Offs in Planung

AMC bettete die Nachricht vom Serienende für »Fear the Walking Dead« allerdings ein in eine Vielzahl von Informationen zu neuen Projekten aus dem »The Walking Dead Universe« – die Marvel-Anspielung ist unverkennbar.