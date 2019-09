Starautor von Schirach im Doku-Porträt Ferdinand trifft... und raucht... und denkt

Was ist würdevoll? Würdevoll ist offenbar ein Mann, der gerne raucht. Morgens am Canal Grande in Venedig, mittags in einem Park in Südfrankreich, nachts im Taxi in Berlin. Eigentlich immer. Es gibt in dieser Dokumentation kaum eine Einstellung, in der Ferdinand von Schirach nicht gerade eine Zigarette anzündet, an ihr zieht oder sie im Aschenbecher ausdrückt.

An seinen Büchern kommt man nicht vorbei, sie sind in 42 Sprachen übersetzt und stehen in jeder Bahnhofsbuchhandlung. Sein interaktives Theaterstück "Terror" verhandelt moralische Großfragen und wurde schon verfilmt - wie auch sonst alles, was Ferdinand von Schirach jemals zu Papier gebracht hat, neuerdings: "Schuld - nach Ferdinand von Schirach", mit Moritz Bleibtreu als Ferdinand von... pardon, als Anwalt Friedrich Kronberg, und allerlei allzu menschelnde Kriminalfälle.

Im Anschluss an den Auftakt der neuen Reihe sendet 3sat eine launige Annäherung an den Schriftsteller himself - und an seine Arbeit. "Ferdinand von Schirach - Die Würde des Menschen" von Claudio Armbruster führt uns in das Jesuitenkolleg St. Blasius, wo der Autor nicht eben die glücklichsten Tage seiner ansonsten überbehüteten Kindheit ("Er wuchs in großen Häusern auf, Häusern mit Parks und Teichen und Tennisplätzen") verbracht hat.

Darüber hinaus gibt es einen "Ferdinand trifft..."-Ansatz, bei dem Schirach einem alten Freund (Benjamin von Stuckrad-Barre), einer Bewundrerin (Xenia Andonts) und, jetzt selbst der Bewunderer, dem Künstler Anselm Kiefer begegnet.

Es wird viel geraucht, vor allem mit Benjamin von Stuckrad-Barre. Das Duo fährt mit dem Boot durch Venedig, besucht eine Aufführung von "Terror" und plaudert beim Kaffee und Zigaretten über die gemeinsame Freundschaft und die Geheimnisse des Schreibens. Neben dem quecksilbrigen Benjamin wirkt Ferdinand noch einmal ruhiger, als er es ohnehin schon ist.

"Nachdenken über die Bedingungen des Menschseins"

"Wir unterscheiden uns in allen Hinsichten", stellt der Jüngere fest, bis auf den geteilten Wunsch nach einem "wahrhaftigen Schreiben". Beide "hadern damit, wie es ist, ein Mensch zu sein" (Stuckrad-Barre) und bemühten sich um Präzision sowie ein "Nachdenken über die Bedingungen des Menschseins".

Ferdinand von Schirach geht es, man ahnt es, wie seinen stilistischen Vorbildern Hemingway oder Carver um eine "Reduzierung der Texte, das Einkochen, wenn sie so wollen, das pur machen". Ornament ist Verbrechen. Besondere Bedingungen zum Schreiben gebe es keine, man soll "nicht so ein Getue machen". Daher also die herrliche Lakonie seiner Kunst, die, wie's der Zufall will, auch noch bequem wegzulesen ist.

Hübsch anzusehen ist eine zarte Restbefangenheit der beiden Männer, sie arbeiten schließlich im gleichen Steinbruch. Von einer ganz anderen Seite zeigt sich der Schriftsteller beim Treffen mit der Influencerin Xenia Adonts, die gerne Bücher von Ferdinand von Schirach liest und ihrer gigantischen Gefolgschaft ans Herz legt.

Mit großväterlicher Gewogenheit fragt der erklärte Social-Media-Muffel die Onlineprominente nach ihrem Lebensentwurf: "Das ist ein bisschen viel, was sie machen." Facebook findet er niederträchtig, würdelos. Adonts findet es uninteressant, sie ist auf Instagram. Als sie einräumt, im Internet gebe es auch eine große Leere, stimmt Ferdinand von Schirach erleichtert zu: "Sehr klug, so isses."

Gerne lässt er sich selbst Fragen stellen. Ob sein Schreiben denn therapeutisch sei? Nein, immer für die Leser. Warum er mit 45 angefangen habe mit dem Schreiben? Das Leben als Anwalt sehe er als Vorbereitung, das Leben als Schriftsteller sei das Eigentliche. Und: "Ich schlafe schlecht", so kam das eines Nachts.

Bevor es allzu gesellig wird, beschwört die Stimme aus dem Off immer wieder, wie schrecklich einsam der Schriftsteller ist mit seiner Existenz am Rand der Gesellschaft. Wie toll er von dort beobachten kann, wie unbeirrt und wahrhaftig. Damit leistet Armbruster seinem Protagonisten einen Bärendienst.

Nicht auszuschließen, dass von Schirach all dies ist, tut und kann, ganz wahrhaftig. Ein Mann eben, der über den Begriff der Erhabenheit im altgriechischen Sinne räsonieren kann, an Romantikern das "Schweigen" schätzt und rechtzeitig ein Bonmot von Thomas Mann parat hat ("Das warme Gefühl taugt nichts"). Durch die ständige "Seht, der Intellektuelle denkt!"-Haltung aber kommt ein Raunen in diesen Film, der einen doch sehr altertümlichen Mythos vom Künstler befördert.

Dabei kommt man dem Mann durchaus nahe, gerade zu Besuch im megalomanen Skulpturenpark von Anselm Kiefer. Da lässt er sich begeistern, sogar von der Natur, und freut sich aufrichtig, dass Kiefer seinen Kindern die schirachschen Schnurren - nein, nicht vorliest - aus dem Gedächtnis erzählt, zum Einschlafen.

Man müsse "groß denken", erklärt Kiefer, und Ferdinand von Schirach stimmt zu, er sieht das für sein Schreiben ganz genauso. Groß soll es sein, existenziell, "sonst wird's, das schneiden sie raus, sonst wird's deutschlehrerhaft". Armbruster schneidet die Passage natürlich nicht raus. Was er hat, hat er. Die Deutschlehrer werden es verschmerzen.

Man kommt "dem Menschen" nicht wesentlich näher

Zugleich zeigt diese winzige Szene, dass Ferdinand von Schirach durchaus an Wirkung interessiert ist. Über diese Dokumentation kann er sich nicht beschweren. Sie inszeniert ihn so, wie er sich inszeniert sehen möchte - und sei's auch nur, um seinen herrlich lakonischen Bestsellern eine gewisse Dichterunddenkerhaftigkeit zu verleihen.

Bei aller Annäherung kommt man "dem Menschen" hier freilich nicht wesentlich näher, nur der öffentlichen Figur. Empfehlende Sätze auf dem Umschlag eines Buches nennt man in der Branche "Blurb", und ein solcher Langblurb ist auch diese Dokumentation. Hübsch und freundlich.

Ihre übelste Wirkung freilich ist der Impuls, danach die Fenster der Wohnung öffnen zu wollen. Zum Stoßlüften.

"Ferdinand von Schirach - Die Würde des Menschen", läuft am 4.9. um 23:20 Uhr auf 3sat.