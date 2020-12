Stephen King, Loriot und Fynn Kliemann am langen Silvester-Wochenende Diese Filme und Serien lohnen sich (aber der Netflix-Jahresrückblick nicht)

Mit »Death to 2020« verabschiedet Netflix ein Jahr zum In-die-Tonne-treten - dorthin gehört aber auch die lahme Satire. Die Stephen-King-Verfilmung »The Stand« erinnert daran, was uns erspart blieb in diesem Katastrophenjahr.