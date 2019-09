"Fleabag"-Autorin Phoebe Waller-Bridge schließt Amazon-Deal ab

Beste Comedy-Serie, bestes Drehbuch einer Comedy-Serie, beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie, beste Regie einer Comedy-Serie: Geht es nach den Emmys, die Anfang der Woche verliehen wurden, ist "Fleabag" momentan die beste Comedy-Serie. Nicht verwunderlich also, dass Amazon Prime, das die Serie im Angebot hat, deren Schöpferin enger an sich binden will: Der Streaminganbieter hat einen exklusiven Deal mit Phoebe Waller-Bridge abgeschlossen. Wie der Branchendienst "Hollywood Reporter" berichtet, soll sie gleich mehrere neue Projekte umsetzen.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Phoebe fortzusetzen", sagte Jennifer Salke, Leiterin der Amazon Studios. Waller-Bridge sei klug, großzügig und in vielerlei Hinsicht virtuos. Man sei gespannt, womit dieser brillante Kopf das Publikum als nächstes erfreuen würde. Auch Waller-Bridge könne es kaum erwarten, loszulegen. "Ich bin wahnsinnig aufgeregt, meine Beziehung zu Amazon fortzusetzen", sagte Waller-Bridge in einer Mitteilung.

Mit ihrem Talent für das Erschaffen komplexer Frauenfiguren zählt Waller-Bridge momentan zu den gefragtesten Autorinnen. Sie schuf auch die von der Kritik gelobte Dramedy-Serie "Killing Eve" und überarbeitete das Drehbuch für den kommenden James-Bond-Film "No Time to Die".

Warum Sie die Serie "Fleabag" anschauen sollten, können Sie hier nachlesen.