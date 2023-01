Forderung der Politik an ARD und ZDF Mediathek ist megaout, Plattform heißt die Parole

Heike Raab, Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, formuliert normalerweise sehr bedächtig. Aber an einer Stelle sieht und hört man der rheinland-pfälzischen Staatssekretärin bei der Pressekonferenz am Freitag ihre Ablehnung, ja Verachtung förmlich an. Nämlich als sie das Wort »Mediathek« ausspricht, das bei ARD und ZDF jahrelang als eine Art Zauberformel für die digitale Zukunft gehandelt wurde. »Mediathek klingt nach Videothek«, ätzt die SPD-Politikerin. »Als lebten wir noch in den Achtzigerjahren.«