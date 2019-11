"Wetten, das war's...?" Frank Elstner wechselt von YouTube zu Netflix

Er befragte Herbert Grönemeyer, Jan Böhmermann und Giovanni di Lorenzo, sein Gespräch mit Helene Fischer erzielte auf YouTube über 800.000 Aufrufe: Nun wurde bekannt, dass Frank Elstner mit seinem Talkformat "Wetten, das war's...?" im kommenden Jahr zu Netflix zieht. Das bestätigte der Entertainer und "Wetten, dass...?"-Erfinder am Montagabend in der Talksendung "Late Night Berlin", wo er als Überraschungsgast geladen war.

Dort sagte zuerst Moderator Klaas Heufer-Umlauf, dass Elstner einen Vertrag mit dem Streamingdienst abgeschlossen habe. Auf Twitter bestätigte Elstner das wenig später mit den Worten: "Wetten, dass wir viel Spaß haben werden. Danke für Euer Vertrauen, Netflix."

Wetten, dass wir viel Spaß haben werden. Danke für Euer Vertrauen @NetflixDE https://t.co/HfOLZsGWA7 — Frank Elstner (@Frank_Elstner) November 25, 2019

Auch der Streamingdienst bestätigte, dass Elstner mit seinem Talkformat auf die Plattform wechseln wird.

Nennt mich spitzfindig, denn ich habs rausgefunden: #wettendaswars kommt 2020 zu Netflix https://t.co/zRDQQP53dB — NetflixDE (@NetflixDE) November 25, 2019

Wann neue Folgen von Elstners Talksendung bei Netflix verfügbar sein werden, ist bisher nicht bekannt. Bestätigt ist, dass es 2020 los gehen soll. In "Wetten, das war's...?" trifft Elstner berühmte Personen zum persönlichen Gespräch. In der Selbstbeschreibung bei YouTube heißt es, mit der Sendung verabschiede er sich von der Mattscheibe und seinen Zuschauern. Im April wurde bekannt, dass der Moderator an Parkinson erkrankt ist.