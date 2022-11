Keine Tipps für seinen Nachfolger – aber für das Öffentlich-Rechtliche

Plasberg moderiert am Montag zum letzten Mal seine Talkshow »Hart aber fair«, deren Gastgeber er seit 2001 war. Thema wird die Fußballweltmeisterschaft in Katar sein. Die Sendung macht danach eine Pause und soll von 2023 an von Plasbergs Nachfolger Louis Klamroth präsentiert werden.

»Ich werde einen Teufel tun, Louis Klamroth Tipps zu geben«, sagte Plasberg über seinen Nachfolger. »Er ist halb so alt wie ich. Ich hätte mir damals auch verbeten, Tipps von Vorgängern zu empfangen, die in Rente gehen.« Klamroth werde sich aber auf eine »Truppe verlassen können, die viele Stürme« erlebt habe, sagte Plasberg. »Ich traue ihm zu, dass er die Sendung in eine gute neue Zeit führt.«