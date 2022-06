Am Vormittag liefen auf den Radiosendern lediglich Musikprogramme, die Fernsehsender zeigten Wiederholungen: Aus Protest gegen die von der Regierung geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren haben öffentliche Radio- und Fernsehsender in Frankreich am Dienstag gestreikt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sie abschaffen, um die Wirtschaft anzukurbeln.