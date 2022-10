Die erste Folge der Serie »Die Fussbroichs« wurde 1990 im WDR-Fernsehen ausgestrahlt. In 100 Folgen zeigte die Dokusoap das Alltagsleben der Kölner Arbeiterfamilie. Zuvor war diese bereits in der Sendung »Ein Kinderzimmer 1979« zu sehen. Die Produktion dokumentierte die sozialen Verhältnisse von Kindern in Köln-Buchheim – mit den Fussbroichs als typischer Familie in einem Mietshausviertel.