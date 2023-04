Was hat also die Leopardenfrau mit dem Knirps im weißen Schneeanzug zu tun? Ema (Maya Unger) wird von Gangstern gejagt, weil sie ihnen noch ein Kilo Koks schuldet, das sie etwas leichtsinnig bei ihrem Bruder, einem Künstler, deponiert hat. Gleichzeitig will sie die Gemälde dieses Bruders auf der am Abend startenden Vienna Art fair unterbringen. Zwischendurch kreuzt immer wieder der Knirps in Weiß ihren Weg, ihr drogentechnisch schon arg derangierter Bruder feiert den Zappelphilipp bald als weißen Kobold und als spirituelle Kraft: Kinderhand kleckst Wahrheit an die Wand.