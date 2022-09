Der 1938 in Duisburg geborene Pleitgen wuchs in beengten Verhältnissen auf, die Familie wurde zeitweise nach Schlesien evakuiert und kam nach dem Krieg zurück, ins ostwestfälische Bünde. In der zwölften Klasse verließ er ohne Abschluss das Gymnasium, weil er bereits als Mitarbeiter der Bündener Lokalredaktion der in Bielefeld erscheinenden »Freien Presse« tätig war. Dort volontierte er auch und wurde 1961 Redakteur. Zwei Jahre später kam dann der Wechsel zum Westdeutschen Rundfunk, dem Pleitgen bis zum Ende seines Berufslebens treu blieb.