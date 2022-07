So erreichte die DFB-Auswahl beim WM-Triumph 2014 in Brasilien einen Marktanteil von 86,3 Prozent. Fast 35 Millionen Menschen verfolgten damals den dramatischen Finalsieg über Argentinien. Die tatsächlichen Zuschauerzahlen waren sogar noch deutlich höher: Millionen sahen das Spiel bei Public Viewings oder in Gaststätten – sie werden bei der Messung der Zuschauerquoten nicht berücksichtigt.