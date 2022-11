Ganz vergleichbar sind die Zahlen dennoch nicht: Zuschauer, die das Spiel per Streaming verfolgten, sind in den Zahlen nicht mit einkalkuliert. So lief das Spiel am Mittwoch zu einer fürs deutsche Publikum denkbar ungünstigen Tageszeit: um 14 Uhr, wenn viele Menschen im Büro sitzen. Es ist daher anzunehmen, dass viele Interessierte das WM-Spiel nicht am Fernseher, sondern per Streaming verfolgten. Das Spiel gegen Spanien war dagegen am Sonntag zur Primetime ab 20 Uhr zu sehen.