"Game of Thrones" Das sind unsere Lieblingsfiguren

Der Herzensbrecher

Ach, Robb Stark. Du warst zu gut für diese Welt. Mit den glänzenden Locken und dem Hang zu Gerechtigkeit konnte das nur leider nicht lange klappen an einem Ort wie Westeros - ein guter Mensch macht selten einen guten Kriegsherren. In den Büchern war Stark eher Nebenfigur, ein Muttersöhnchen fast. Doch in Gestalt des Schauspielers Richard Madden wurde er in der Serie zum tragischen Helden, zum moralischen Zentrum einer moralfreien Welt. In Staffel drei war Schluss für den König des Nordens. Doch sein Ende während der berühmten Roten Hochzeit markiert bis heute den wohl größten Moment in der Geschichte von "Game of Thrones", und einen der großen Augenblicke der Popkultur überhaupt. Roose Boltons finaler Stich in Starks Herz ging in die Herzen aller Fans. In meins zumindest. Daniel Sander