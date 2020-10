"Game of Thrones"-Prequel Paddy Considine spielt Hauptrolle in "House of The Dragon"

"House of The Dragon" soll 300 Jahre vor dem Kampf um den eisernen Thron einsetzen und König Viserys Targaryen folgen. Nun steht fest, wer ihn in dem "Game of Thrones"-Spinoff spielt: Paddy Considine.