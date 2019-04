"Game of Thrones", eine Emanzipationsgeschichte? Es gibt nichts Richtiges im Erdachten

Einem kastrierten Mann kann man nicht in die Eier treten. Dieser Umstand leitet die Wende ein in einer Schlägerei zwischen Theon Greyjoy und Harrag, einem Anführer der Wikinger-ähnlichen Männer von den Iron Islands. Der körperlich deutlich überlegene Harrag hatte den schmächtigen Theon zuvor methodisch zusammengeschlagen. Dann will der Schläger seinen Finishing Move anbringen und rammt Theon das Knie zwischen die Beine. Das aber zeigt keine Wirkung.

Die Musik verstummt, Harrag blickt verdutzt. Theon, schon halbtot geschlagen, grinst und gewinnt die Oberhand im Kampf. Die Szene endet mit einem getöteten Gegner und dem Rest der Seemänner, die Theon als ihren neuen Anführer akzeptieren.

Die Szene verstehen nur Fans der Serie, die knapp 70 Stunden ihres Lebens damit verbracht haben, die bisherigen sieben Staffeln zu sehen. Sie wissen, dass Theon in der dritten Staffel vom sadistischen Folterknecht Ramsay Bolton kastriert worden war. Dass es genau das ist, was am Ende der siebten Staffel den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmacht, ist natürlich kein Zufall. Sondern ein Anzeichen dafür, dass Game of Thrones eine ultrarigide Moral zugrunde liegt, nach der das Schicksal aller Figuren eine Konsequenz ihrer früheren Handlungen ist - oder der ihrer Familienangehörigen.

Karma statt Chaos

Theons über quälend viele Folgen hindurch erzählte Folterung und Entmenschlichung ließ sich schließlich auch als Strafe für seinen Verrat an der Familie Stark verstehen. Bei der war er - je nach Blickwinkel Geisel oder Pflegekind - aufgewachsen, bevor er deren Wohnsitz Winterfell eroberte, um die Lebensweise seiner Geburtsfamilie auszuleben, der raubritternden Greyjoys. Dafür, dass er eine Identitätskrise hatte und nicht wusste, zu welcher Familie er gehörte, quälte ihn Ramsay so lange, bis er seinen eigenen Namen vergessen hatte. Dafür, dass er ein promiskes Sexualleben führte, wurde er kastriert. Karma statt Chaos.

Die Faszination und der große Erfolg von "Game of Thrones" wurden oft damit erklärt, dass Hauptfiguren scheinbar willkürlich ums Leben kamen. So archaisch und brutal schien die von George R.R. Martin erschaffene Welt, dass die herkömmlichen Konventionen des Fantasygenres, in dem das Gute und Edle am Ende siegt, außer Kraft gesetzt seien. Das stimmte bei genauer Betrachtung aber ebenso wenig wie die Kritik, die Serie setze Gewalt und Sexualität willkürlich, pornografisch ein.

Tatsächlich waren gerade in den Anfangsjahren der Serie auffällig oft nackte Frauen im Bild, während angezogene Männer in langatmigen Monologen die Handlung voranbringen sollten. Viel gravierender aber war seit der ersten Folge der ersten Staffel die Funktion sexueller Gewalt gegen Frauen.

Emanzipation nie ohne Opferstatus

Sicher lässt sich "Game of Thrones" als Emanzipationsgeschichte begreifen. Die Serie bietet viele zentrale weibliche Identifikationsfiguren an. Jedoch sind die drei wichtigen weiblichen Charaktere, die in der Abschlusssaison in Machtpositionen oder dicht davor sind, sie zu erlangen, alle im Verlauf der Handlung mindestens einmal Opfer sexueller Gewalt geworden. Daenerys Targaryen wurde, gerade als Mädchen von ihrem Bruder zwangsverheiratet, in ihrer Hochzeitsnacht vergewaltigt. Sansa Stark, die von einem Leben als Prinzessin träumte, wurde gleich mehrfach gegen ihren Willen verheiratet und schließlich vergewaltigt. Cersei Lannister, der zynischen Königin von Westeros, widerfuhr dieses Schicksal von ihrem Bruder und Geliebten.

Autor Martin, auf dessen Buchreihe die Serie basiert, rechtfertigte das gegenüber der New York Times 2014 so: "Vergewaltigung und sexuelle Gewalt gehörten zu jedem Krieg, der je ausgetragen wurde, von den alten Sumerern bis heute. Das aus einer Geschichte, in der es um Krieg und Macht geht, wegzulassen, wäre grundlegend falsch und unehrlich gewesen."

Drachen, jahrelange Winter und untote Eiskönige erschienen Martin unproblematisch, eine Welt aber, in der Männer keine Gewalt gegen Frauen ausüben, unvorstellbar.

Harry Potter und die ausgelassene Chance

Nun ist Fantasy nur auf den ersten Blick das Erschaffen fantastischer Welten, die mit der Realität ihrer Erschaffer nichts zu tun haben. Schließlich erträumt auch Harry Potter, der Junge, der bei seinen Pflegeeltern unter der Treppe haust und von seinem Stiefbruder gemobbt wird, sich nicht eine alternative Zauberwelt, in der es keine Unterdrückung und kein Leid gibt. Sondern eine Welt, die kein bisschen besser oder gerechter ist als die reale - mit dem einzigen Unterschied, dass Harry in dieser Parallelwelt kein kleiner Außenseiter ist, sondern der beste Sportler und der Auserwählte, der den Oberschurken besiegen kann.

Demgegenüber wird die Welt von "Game of Thrones" aus viel mehr verschiedenen Perspektiven erzählt. Doch längst nicht alle Figuren interessieren Autor Martin in gleicher Weise. Die fünf Bände seiner Buchreihe umfassen zusammen 348 Kapitel. 346 von diesen werden aus der Sichtweise von Adligen erzählt. Sklaven, Prostituierte - sie kommen zwar vor, aber sie erfüllen erzählerisch die gleiche Funktion wie die berüchtigten Redshirts in Star Trek: Crewmitglieder, die nur eingeführt werden, um noch in der gleichen Folge der Serie ums Leben zu kommen.

Wer nicht von edler Geburt ist, für den interessieren sich in Game of Thrones weder die Autoren noch das Schicksal. Auch die zentrale Figur des "Bastards" Jon Snow ist in der Serie von Anfang an so angelegt, dass Jon eben gerade kein unehelicher Sohn ist, sondern in Wirklichkeit der Neffe von Daenerys Targaryen. Nur so qualifiziert er sich auch dafür, über besondere Opfer eine höhere Stufe seiner Existenz zu erreichen. Wo Sansa erst in ihrem Heimatschloss vergewaltigt werden muss, bevor sie die Lady of Winterfell wird, stirbt Jon durch den Verrat von engstirnigen Kameraden der Nachtwache und wird dann wieder zum Leben erweckt.

Adlige sind Subjekte der Geschichte, der Rest sind Objekte

Nicht nur also, dass die Fantasiegesellschaft von Game of Thrones ein starres Kastensystem ohne soziale Durchlässigkeit beschreibt, die Serie erkennt Menschen "aus dem Volk" gar nicht als Subjekte an, die aus freiem Willen Entscheidungen treffen können und will deshalb auch nichts von deren Interessen, Bedürfnissen und Wünschen wissen.

Wenn man die richtige Abstammung hat, dann kann man Geschichte schreiben. Wenn man eine Frau ist, dann ist Macht immer Rache für erlittene sexuelle Gewalt. Das ist die symbolische Ordnung, die in "Game of Thrones" alle scheinbar disparaten Handlungsstränge verbindet. Diese Mischung aus griechischer Tragödie und christlichem Fegefeuer ist in den USA übrigens wesentlich populärer in großen liberalen Städten als in der christlichen Provinz.

Eine quasireligiöse Erzählung, aber nicht als Bibel, sondern mit Drachen, Zombies und schönen Aufnahmen von Dubrovnik - vielleicht ist genau das das Erfolgsgeheimnis von "Game of Thrones".