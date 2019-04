"Game of Thrones" Wo laufen Sie denn?

++++ Achtung, Spoiler! Wenn Sie nicht erfahren wollen, was in der 3. Folge der 8. Staffel von "Game of Thrones" passiert, sollten Sie nicht weiterlesen. ++++

Was passierte: Die zwei vorhergehenden Folgen verhandelten vor allem das Miteinander der Hauptfiguren. Manche befürchteten vorab noch weitere Gefühlsverträge vor der großen Schlacht. Wobei: Einen Einblick in die Biografie des Nachtkönigs (Wer genau ist er und wie wurde er auch psychisch so kalt?) wäre man vielleicht ja sogar noch gerne mitgegangen.

Aber nix da - wie die illegal zurückgekehrte Melisandre so schön den Ton der Folge setzt: "Es ist nicht nötig, mich hinrichten zu lassen, ich werde vor Tagesanbruch tot sein." Also: Hier kommt sie, die Schlacht, auf die alle gewartet haben. Im Folgen-Längenrekord von 78 Minuten, inszeniert von Miguel Sapochnik, der unter anderem auch schon den Kampf von Jon Snow und Ramsay Bolton zwischen interessanter Gewaltästhetisierung und kaum zu ertragendem Blutbad in Szene setzte.

Was wichtig war: Jon (nach Startschwierigkeiten mittlerweile ja ganz fein mit den Haus-Reptilien seiner Tante-Geliebten) und Daenerys verteidigen Winterfell von den Drachen aus trotz erheblicher Sichtprobleme - mehr schlecht als recht. Ähnliches gilt für ihren Kampf mit dem Eisdrachen, auf dessen Rücken sich der Nachtkönig ins Geschehen einmischt (ausgestattet mit einer interessant selbstgebastelt aussehenden Klinge, eventuell aus Frischhaltefolie in Form geknüllt. Hat die vielleicht sein Sohn im Werkunterricht gemacht? Aber das werden wir ja nie wissen, weil wir, siehe oben, nichts über ihn erfahren!) Daenerys rettet Jon. Jorah in der Selbstaufopferung, für die wir ihn kennen, für die ihn aber keiner (und vor allem keine Drachenkönigin) liebt, Daenerys zum circa 100. Mal.

Melisandre taucht in der Minute vor der Schlacht auf und legt gleich mal das beste Power-Statement hin seit Daenerys den Dracheneinflug eingeführt hat: Den Dothraki verpasst die Zauberin brennende Klingen (die ihnen absolut nichts nutzen werden - sieht trotzdem gut aus). Sie setzt zudem den Holzwall in Brand, was Winterfell zumindest eine Mini-Verschnaufspause verschafft - bis die erste Reihe der wartenden Untoten sich selbst ins Feuer werfen und so eine Körperschneise für die anderen bilden. (Frage am Rande: Kann man an einem Selbstmordkommando teilnehmen, wenn man längst tot ist? Auf jeden Fall ist die Aktion für Zombie-Verhältnisse ein überraschender Ingenieurs-Kniff.)

Am nachhaltigsten wirkt Melisandre aber als moralische Unterstützung für Arya: Die ist ermattet von Kämpfen und Versteckspiel-Aktionen mit den Untoten in der Bibliothek von Winterfell - auch ihre vorsichtig innigere Beziehung mit dem Hound (den mal wieder über große Handlungsstrecken sein Feuer-Trauma lähmt - das ist eben plausible Charakterzeichnung und nicht nur bloße Behauptung von Boshaftigkeit - looking at you, Nachtkönig) hilft ihr nicht. Melisandre erinnert sie: Wir sind nicht hier, um heute zu sterben. Am Ende wird Arya diejenige sein, die den Nachtkönig tötet und so Winterfell rettet.

In der Krypta warten unter anderem Sansa, Gilly, Lord Varys, Tyrion (spielt zwischendurch mit dem Gedanken, draußen zu helfen - schlechteste Idee, seitdem die Dothraki zum Angriff ritten, versinkt stattdessen aber Gott sei Dank in seinem Weinschlauch). Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, es gibt flotte Sprüche und Beziehungsangelegenheiten:

Bester flotter Spruch: Lord Varys mit Hinblick auf den nahenden Tod: "Wenigstens sind wir schon in einer Gruft."

Und seltsamste Beziehungsangelegenheit: Tyrion und Sansa erinnern an die guten Momente ihrer Ehe (wobei: Hier deutet sich sacht eine alternative Allianz für den Eisernen Thron an.). Irgendwann ist diese Duselei aber auch vorbei: Als der Nachtkönig mit einer Handhebung alle Toten von Winterfell lässig zur eigenen Armee addiert, scharren sich Sansas tote Verwandte aus ihren Gräbern. Ist zwar Familie, aber trotzdem unangenehm.

Überraschung? Aryas Angriff auf den Nachtkönig kommt als Twist völlig aus dem Nichts - er ist aber, und das ist die schlechte Seite dieser Folge, auch so überraschend, weil nicht sorgfältig erzählt wird, wie und warum sie es überhaupt schafft, bis zu ihm vorzudringen. Anders gesagt: Schauwerte bietet die Folge in Massen. Aber es stellt sich doch mittlerweile ernsthaft die Frage, ob nicht die eine oder andere Fantheorie die ausgebuffteren - und so auch wirklich Kinnlade-auf-Boden-wertigen Plots hergegeben hätten.

Song der Folge: "Deine blauen Augen machen mich so Superbrutal". Und, als Drogon von den Untoten angegriffen wird und diese in der Luft über Winterfell abschüttelt: "It's raining (dead) Men".

Unfair gestorben: ist ein Heer Dothraki. Wo laufen sie denn?, fragt man sich noch und schon sind sie tot. Auch viele der Unsullied-Armee mussten sterben. Allein, dass in ihren Reihen kaum ein individuell erzählbarer Charakter übrig ist, zeigt, wie ungleich bei "GoT" Interesse verteilt wird: Vor allem den weißen Adligen gebührt der Heldentod, die meisten anderen sind anonyme Fußsoldaten.

Tot sind zudem: Friendzoner Jorah, Melisandre (die am Morgen wie versprochen nach der Schlacht als die alte Frau stirbt, die sie ist), der Nachtkönig, Nachtwachen-Chef Eddisson Tollet, Kämpfermädchen Lyanna Mormont (nimmt bei ihrem Abgang überheldinnenhaft noch einen Riesen mit), Beric Dondarrion (gewisse Ironie: Der immer wieder vom Lichtgott Auferweckte stirbt ausgerechnet, als alle anderen um ihn rum wieder aufstehen.).

Und natürlich: Theon. Lebenscoach Bran in Höchstform zu Theon, nachdem der sich ans Limit geackert hat, um dessen Leben zu schützen: "Du bist ein guter Mann." Genau das, was man hören will, bevor einen der Nachtkönig aufspießt. Na gut, wenn man Theon ist, vielleicht schon.

Wir lernen fürs Leben: Lehre 1: Bitte alle mal in einen Simpsons-Vorspann schlüpfen und an die Tafel schreiben: Cersei hat Recht. Cersei hat Recht. Cersei hat Recht. Denn: Die Heere haben sich im Norden abgeschlachtet, während sie vermutlich in Ruhe in King's Landing Elefanten zählen konnte. Vorsichtig prognostiziert: Dass der Nachtkönig kalter Kaffee ist, heißt eben auch, dass die Endgegnerin eine andere sein wird. Lehre 2 deshalb: Die größten Gefahren lauern eben immer noch im Menschen selbst. Arya antwortet so schön in dieser Folge dem Todesgott: "Nicht heute." Aber das heißt ja nicht, dass er morgen nicht wieder fragt.

