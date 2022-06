Seit »Game of Thrones« sein Serienfinale feierte, wird es nicht still im Universum der populären HBO-Produktion. Mehrere Serienprojekte sind in der Planung, das Erste läuft noch in diesem Sommer an. Nun hat HBO mit der Entwicklung einer weiteren Serie begonnen, der ersten direkten Fortsetzung des Blockbuster-Fantasy-Dramas. Laut US-amerikanischen Medien wie dem »Hollywood Reporter« und »Variety« soll sich das Spin-off mit der Lieblingsfigur der Fans beschäftigen, Jon Snow.