"Game of Thrones"-Star Maisie Williams "Ich dachte direkt, dass alle es hassen würden"

+++ Achtung, Spoiler! Wenn Sie nicht erfahren wollen, was in der 3. Folge der 8. Staffel von "Game of Thrones" passiert, sollten Sie nicht weiterlesen. ++++

Bis kurz vor dem Dreh hatte Maisie Williams keine Ahnung, welche Wendung ihre Figur in "Game of Thrones" nehmen würde. Das sagte sie dem Magazin "Entertainment Weekly". Selbst als sie mit dem gesamten Cast zusammenkam, sei ihr noch nicht klar gewesen, dass sie in der Rolle als Arya Stark diejenige sein würde, die den Nachtkönig töten wird.

Genau wie ihr Serienkollege Kit Harington habe sie nicht das gesamte Skript der finalen achten Staffel der Fantasy-Saga gelesen - vor allem der Plot der dritten Folge war ihr unbekannt. Doch ausgerechnet in dieser Episode sollte sich für Williams' Figur alles ändern.

"Ich kam zur Arbeit und alle redeten über die dritte Episode", sagte sie dem Magazin. Aber niemand wollte ihr demnach sagen, was passieren werde.

Als der Cast das Ende der dritten Episode erreicht und die Figur Arya Stark den Nachtkönig mit ihrem Dolch aus valyrischem Stahl erstochen habe, sei die Reaktion ihrer Serienkollegen eindeutig ausgefallen: "Es gab riesigen Jubel", sagte Kit Harington, der in der Serie Jon Snow spielt.

Das kam für Williams so unerwartet, dass die Schauspielerin sich Gedanken darüber machte, ob Serienfans die Wendung überhaupt mögen würden. "Es war so unglaublich aufregend", sagte sie "Entertainment Weekly". "Ich dachte direkt, dass alle es hassen würden und denken könnten, dass Arya das nicht verdiene."

Prophezeiung der "Roten Frau"

Doch schließlich erkannte Williams, dass die Serie sich bis zu diesem Zeitpunkt zugespitzt hatte: In der dritten Staffel wird Arya Stark von der "Roten Frau" (Melisandre) prophezeit, dass sie einige Augen für immer schließen werde - darunter braune und grüne, aber eben auch blaue. Dass damals die blauen Augen des Nachtkönigs gemeint sein könnten, war jedoch noch nicht klar. Offenbar war es aber das Schicksal ihrer Figur, den Nachtkönig zu töten.

Dass die meisten Zuschauer angenommen hatten, dass Jon Snow diesen Part übernehmen würde, hat Regisseur Miguel Sapochnik offenbar so gewollt. Jon-Snow-Darsteller Kit Harington war ebenfalls verwundert über Aryas Entwicklung und diese Wendung. "Ich war überrascht. Ich dachte, ich würde es sein", sagte er dem Magazin. "Aber ich mag es." Es gebe Aryas Entwicklung zur Kämpferin einen Zweck und schließlich ein Ziel.

Es werde zwar einige Fans ärgern, dass die Jagd von Jon Snow auf den Nachtkönig nicht in einem dramatischen Kampf zwischen den beiden endet - aber genau das mache eben "Game of Thrones" aus.

