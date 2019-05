Abschied von "Game of Thrones" Ich weine um dich

Warnung: Der folgenden Text enthält Spoiler - wenn Sie nichts über die Handlung in "Game of Thrones" erfahren wollen, sollten Sie nicht weiterlesen.

"Ohne euch gibt es kein uns" - sehr emotional dankte Daenerys-Darstellerin Emilia Clarke "Game of Thrones"-Fans nach dem Serienfinale. Ganz so weit wie die Schauspielerin würden wir vielleicht gehen; die letzte Staffel spaltete nicht nur Fans weltweit, sondern auch die SPIEGEL-Redaktion. Von unseren Lieblingsfiguren wollen wir uns aber trotzdem verabschieden:

1. Der Liebling

HBO/B Sky Tyrion Lannister (Peter Dinklage): einsamer Berufspolitiker

Der Liebling hat überlebt. In jeder anderen Serie wäre das eine gute Nachricht, aber wir reden hier über "Game of Thrones", ein Werk, dessen Anziehungskraft vor allem darauf beruhte, dem Publikum jede Verlässlichkeit zu verweigern. Wäre es also angemessener gewesen, Tyrion in der letzten Episode sterben zu lassen, womöglich als letztes Opfer der Pyromanin Daenerys? Der Kopf mag dem zustimmen, das Herz jedoch ist erleichtert: Tyrion darf weiter schlaue Sprüche klopfen, Strippen ziehen und die eine oder andere Karaffe Wein leeren. Übersehen wir dabei aber nicht, dass es keineswegs eine rundum rosige Zukunft ist, in die wir ihn ziehen sehen: Tyrion ist ganz allein. Er hat den geliebten Bruder (und, na gut, auch die verhasste Schwester) verloren, dazu Varys, seinen einzigen ebenbürtigen Gesprächspartner. Auf die große Liebe wird er nach der enttäuschenden Beziehung mit Shae sowieso nicht mehr hoffen. Tyrions Leben wird fortan aus endlosen Sitzungen des Kronrats bestehen, unterbrochen von gelegentlichen Bordellbesuchen und regelmäßigen Alkoholexzessen - freudlose Vergnügungen eines einsamen Berufspolitikers in der Hauptstadt. Angedeutet wird noch eine Visite beim verbannten Tugendbold Jon Snow in unbestimmter Zukunft und fröhliches Urinieren von der großen Mauer. Mehr Glück ist nicht vorgesehen. Stefan Kuzmany

2. Die Kämpferin

HBO/B Sky Brienne of Tarth (Gwendoline Christie): getreue Guerilla-Ritterin

Brienne of Tarth startete in die Serie als ewig Außenstehende: zu viel Frau, um in der Welt von Westeros Ritter zu werden und gleichzeitig zu kämpferisch, um als weiblich zu gelten. Gleichzeitig machte sie sich die Vorurteile nie zu eigen, ihren Weg als getreue Guerilla-Ritterin stelle Brienne nie grundsätzlich infrage. Dann aber kam die letzte Staffel. "Game of Thrones" wurde stark dafür kritisiert, wie konventionell die Frauenfiguren zum Ende hin behandelt wurden - auch Briennes Stärke wurde dekonstruiert: Es begann mit dem Ritterschlag durch Jaime, nachdem ich mich fragte, ob sie diese Eingemeindung in ein System, das sie stets so schlecht behandelte hatte, wirklich noch nötig hatte. Die tiefe Loyalität zwischen Brienne und Jaime in eine eilige Liebesgeschichte umzumodeln, war dann der schlechteste Einfall der Seriengeschichte seitdem die Macher von "Friends" Joey und Rachel verkuppelten. Dass Jaime letztlich doch zu Cersei zurückkehrte, entlarvte nicht nur eine reaktionäre Moral (der Mann kann sich halt doch nicht ändern!), sondern degradierte Brienne beim tränenreichen Abschied auch zu einer Frauenfigur, die sie nie war - passiv, nicht selbst gestaltend. In einer ihrer letzten Szenen rettete sie dann auch noch posthum Jaimes Ehre, indem sie seine Biografie im offiziellen Buch der Königsgarde, nun, aufbügelt. Ich stelle mir gerne vor, sie hätte stattdessen ihren eigenen Eintrag verfasst. Eva Thöne

3. Der Meister des Sprücheknurrens

HBO/B Sky The Hound" Sandor Clegane (Rory McCann): Ach, Sandor

Ach, Sandor. Geliebter Schwert-Bud, Meister des Sprücheknurrens. Warum musste das sein? Gut, wenige Showdowns in "Game of Thrones" wurden so oft angekündigt wie der Clegane-Bowl. Man wusste also im Grunde schon lange, was dir blüht. Und dass du dein Feuer-Trauma nur mit einem Feuertod besiegeln konntest (wenn du auch beim Verbrennen schon nur noch halb lebendig gewesen sein dürftest), war irgendwie auch klar. Aber mal im Ernst, du hattest den Frankenberg doch schon einmal gesehen, letzte Staffel bei der Vollversammlung im Dragonpit. Danach dachtest du nicht ernsthaft, du hättest den Hauch einer Chance gegen ihn, oder? Dass er wieder mit seiner Augenausdrück-Action kam, war zu viel für mich. Da musste ich weggucken. Seien wir ehrlich, Sandor: Dein wahres Motiv war mal wieder zu ehrenhaft, als dass du es offen zugeben konntest: Du musstest den Berg aus dem Weg räumen, damit Cersei endlich keinen Beschützer mehr hat und letztlich auch Aryas Listen-Auftrag erfüllt wurde. Dein letzter Dienst an der einzigen Gefährtin, die du je hattest. Ich weine um dich. Nina Ulrich

4. Die Frau, die macht, was sie will

HBO/B Sky Arya Stark (Maisie Williams). "Da hören alle Karten auf"

Ein Lord, ein paar Kinder und ein Schloss. So in etwa hat Ned die Zukunft seiner Tochter Arya in Staffel eins vorgezeichnet. Die winkte schon damals ab: "Das bin ich nicht." Nein, das ist Arya wirklich nicht. Gut, dass auch die Macher von "Game of Thrones" das so gesehen und ihr ein Ende verliehen haben, das sie verdient hat. Nach dem kleinen Intermezzo mit Kumpel Gendry und dem kurze Zeit später folgenden Heiratsantrag entscheidet sich Arya "Nachtkönig-Killerin" Stark konsequent dafür, weiter ihren eigenen Weg zu gehen. Der soll sie am Ende in den Westen von Westeros führen. "Da hören alle Karten auf. Dahin werde ich gehen", sagt sie ihren nur noch mittelmäßig verblüfften Geschwistern, wissen die doch mittlerweile, dass Arya macht, was Arya will. Zu gern würde ich wissen, was sie dort erlebt. Das geht übrigens nicht nur mir so, auch Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) sieht da Potenzial für eine Fortsetzung:

Insa Winter

5. Der Unvollendete

HBO/B Sky Jon Snow (Kit Harington): der Anti-Held

Die (Anti-)Heldenreise von Jon Snow endet da, wo sie acht Staffeln zuvor begonnen hat: Am eisigen Wall, bei der Nachtwache. Ich mag ja solche dramaturgischen Ringschlüsse. Lange, sehr lange hat die Serie auf die Enthüllung seiner königlichen Herkunft hingeheimnist - ein reines Ablenkungsmanöver: Die neue Zeit, die in Westeros anbricht, baut nicht mehr auf Blutlinien, das Rad der Erbfolge ist durchbrochen. Der ewig vergrübelte Softie hatte so wenig die Chance (und den Wunsch), Herrscher von Westeros zu werden, dass seine machtbesessene Tante Danaerys es in der letzten Episode noch nicht einmal für nötig erachtete, ihn als potentiellen Meuchelmörder in Ketten legen zu lassen. Das rächte sich dann in der Tragödie-Szene des Attentats. Aber was bleibt dem verfemten Königssohn nach diesem messianischen Akt? Vielleicht, das Volk der Wildlinge in eine friedlichere Zukunft zu führen. Auch eine Art Erlösung. Andreas Borcholte

