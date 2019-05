Kaffeebecher in "Game of Thrones"-Folge "Daenerys hatte Kräutertee bestellt"

Es dürfte schon eine Weile her sein, dass ein Kaffee-Pappbecher für so viel Aufsehen gesorgt hat. Nun war allerdings ein Exemplar in der jüngsten Folge der TV-Fantasyserie "Game of Thrones" zu sehen - und der Wegwerfbecher samt Plastikdeckel passt so gar nicht ins mittelalterlich angehauchte Ambiente der Show.

Schon kurz nach Ausstrahlung der vierten Folge aus der finalen achten Staffel kommentierten Fans die Szene mit Jon Snow, Daenerys Targaryen und eben dem Kaffeebecher - die Reaktionen reichten von belustigt über enttäuscht zu bestürzt. Auch Late-Night-Shows griffen die Szene auf. Nach wie vor ist aber unklar, ob es sich ernsthaft um eine Panne handelte oder um einen wohl platzierten PR-Gag. Die Spekulationen darum heizten nun die Verantwortlichen hinter der Show selbst weiter an.

On #LSSC tonight: Don’t talk to Mother of Dragons Daenerys Targaryen until she’s had her coffee. #GoT pic.twitter.com/LCIKwAWz4E — The Late Show (@colbertlateshow) 6. Mai 2019

"Ich kann es nicht fassen", sagte Produzentin Bernadette Caulfield im Interview mit dem Radiosender WNYC. Die für Requisiten und Dekorationen zuständigen Mitarbeiter am Set würden immer 1000 Prozent geben. "Heutzutage kann man nicht glauben, was man sieht - weil die Leute Dinge in ein Foto einfügen können, das nicht wirklich existiert. Aber ich schätze, vielleicht war es dort, ich bin mir nicht sicher. Es tut uns leid." Dann ergänzte Caulfield noch, Westeros - der fiktive Schauplatz der Serie - sei tatsächlich der erste Ort mit einer Starbucks-Filiale gewesen. Das sei eine kaum bekannte Tatsache.

You heard it here first! On the show today #GameofThrones executive producer Bernie Caulfield commented on THAT Starbucks cup from last night's episode pic.twitter.com/FRREjg8dV4 — All Of It With Alison Stewart (@AllOfItWNYC) 6. Mai 2019

Auch die Kaffeekette schaltete sich in die Debatte ein: Es ist zwar unklar, ob der Becher wirklich aus einer der Filialen stammt, für die Firma dürfte es angesichts der hohen Einschaltquoten der Serie aber eine willkommene Werbeaktion sein. "Um ehrlich zu sein waren wir überrascht, dass sie keinen Dragon Drink bestellt hat", schrieb die Firma bei Twitter. Sie bietet im Sommer ein Getränk mit der tropischen Drachenfrucht an - und in der Serie ist Daenerys Targaryen Mutter dreier Drachen.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) 6. Mai 2019

"Neuigkeiten aus Winterfell", hieß es dann auch auf dem offiziellen Twitteraccount der Serie, die beim Sender HBO ausgestrahlt wird: Bei dem Kaffee, der in der Folge zu sehen war, habe es sich um einen "Fehler" gehandelt habe. "Daenerys hatte einen Kräutertee bestellt."

