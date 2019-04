17.400.000 - So viele Menschen haben am Sonntag in den USA die erste Folge der achten "Game of Thrones"-Staffel gesehen. Das teilte der Sender HBO mit. Demnach war das ein Rekord sowohl für den Sender als auch für die Serie.

Gezählt wurden den Angaben zufolge sowohl die Zuschauer, die ihre Fernseher eingeschaltet hatten, als auch die, die auf die HBO-Streamingangebote zugegriffen hatten. Nie zuvor in der Geschichte des Senders sei eine Folge häufiger gestreamt worden, hieß es in der Mitteilung.

Schon die Zuschauerzahlen bei der vergangenen "GoT"-Staffel waren gut - lagen aber unter dem aktuellen Wert. Laut HBO verfolgten damals 16,1 Millionen Menschen den Start von Staffel sieben und 16,9 Millionen Menschen das Finale.

Die erste Folge der achten Staffel brach den Angaben zufolge auch in den sozialen Netzwerken Rekorde: Über keine andere Folge der Serie sei jemals mehr getwittert worden. Insgesamt habe man am Wochenende mehr als fünf Millionen Tweets und elf Millionen Erwähnungen gezählt, hieß es von dem Sender.

Die preisgekrönte Fantasy-Saga, die für komplizierte Plots, unzählige Charaktere und verstörende Wendungen bekannt ist, war in den USA am Sonntagabend in die letzte Staffel gestartet. In Deutschland war die Folge seit 3 Uhr in der Nacht zu Montag auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen (mehr dazu, wie Sie die achte Staffel legal schauen können, erfahren Sie hier).

In den nun verbleibenden fünf Episoden soll es nach Angaben der Macher zur bisher größten TV-Schlacht der Geschichte kommen. Noch ist offen, wer am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen wird. Die Antwort gibt es erst am 20. Mai. Dann endet die Saga mit einem rund 80-minütigen Finale.

