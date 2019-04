"Game of Thrones"-Staffelpremiere Wir haben doch keine Zeit!

++++ Achtung, Spoiler! Wenn Sie nicht erfahren wollen, was in der 1. Folge der 8. Staffel von "Games of Thrones" passiert, sollten Sie nicht weiterlesen. ++++

Was geschah: Zombie-Armee im Nacken hin oder her: Wenn Menschen über sieben Staffeln hinweg Mord- und Machtkomplotte gegeneinander schmieden, müssen die Beziehungsscherben halt irgendwann aufgekehrt werden (außer man heißt Cersei und führt Beziehungen nur mit sich selbst und einem guten Glas Frühstücksrotwein). Also, die Eckpunkte eines großen Wiedersehens: Daenerys (in entweder seltsam eingelaufenem Zebrafell oder einer Art Streifennerz) und Jon laufen mit Berater-Anhang und Armee (sehr apart: Das kältebedingte Trippeln der Unbefleckten) in Winterfell ein. Sansa ist ebenso skeptisch wie der Rest der Nord-Lords: Sie machten Jon zum König, der kommt ohne Thronanspruch wieder, aber mit einer anderen Königin. Arya sieht Freunde (Gendry), Verwandte (Jon) und Feind-Freunde (The Hound) wieder, Bran später mit Jaime den Mann, der ihn ermorden wollte.



Theon rettet derweil in einem etwas arg unkompliziert abgefrühstücktem Befreiungsakt seine Schwester Asha, die ihn entlässt, damit er im Norden an Jons Seite kämpfen kann. Sam erfährt, dass Daenerys seinen Vater und Bruder getötet hat. Jon erfährt, dass er Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark ist (und somit, wir erinnern uns, Daenerys' Neffe). So ganz scheint es in seinem Kopf aber noch nicht angekommen zu sein - Jon halt. Aber auch wenn es bei ihm immer etwas länger dauert: Es spitzt sich vieles auf seine Entscheidung zwischen Macht und Humanismus, Blutsbande und Bastarddasein, Jon Snow und Aegon Targaryen zu.

Cersei formiert ihre Söldnerarmee (20.000 Männer, leider keine Elefanten), außerdem schläft sie in einem noch undurchschaubaren Akt mit Euron und schickt Bronn los, ihre Brüder - oder auch: seine Freunde, wenn er denn welche hat - zu töten.

Ziemlich viel Beziehungsschlamassel. Oder, wie Bran routiniert hellsichtig anmerkt: "We don't have time for all of this!" - wir haben doch keine Zeit! Recht hat er, da war ja noch was: In wenigen Szenen erfahren wir dann auch, wie konsequent die White Walkers gen Süden schreiten: Den Überlebenden vom Mauersturz rund um Tormund und Beric hinterlässt der Nachtkönig in der Festung der Umbers ein blutiges Geschenk.

Am dringendsten Paartherapie bräuchten: Zwischen Hound und Arya stellt sich fürs Publikum ein gewisses Quittgefühl ein - ob vor allem Arya das aber auch so sieht? Ansonsten: Jaime und Bran hätten gewiss einiges zu klären, andererseits: Inwiefern tangiert den entrückten Rollstuhlfahrer etwas derart Weltliches wie ein Mordversuch überhaupt noch? Auch Daenerys und der gesamte Norden müssen noch zueinander finden, trotz gewohnt spektakulärer Drachen-Entrée. Am stärksten kündigt sich aber ein Bromance-Zerwürfnis zwischen Sam und Jon an, eine doch recht unangenehm geskriptete Yoko-Ono-Situation: Jon schläft mit der Frau, die Sams halbe Familie umbrachte.

Cerseis Führungskräftetipp: Schwierig, sie schlingert so tief in die Destruktion, dass man sich kaum noch auskennt, rhabarbert unter anderem von Elefanten, die ihr für ihre Söldner-Armee verwehrt wurden. Eventuell: Kein Elefant in der Hand ist besser als ein Drache auf dem Dach? Oder, nach dem Seltsam-Sex mit Euron: Wem du es heute kannst besorgen, den vertröste nicht auf morgen? (Stimmen Sie hier ab, wen Sie vom "GoT"-Personal am liebsten als Chef hätten)

Figur der Folge: Sansa! "Game of Thrones" pflegt seit Beginn eine schwierige Beziehung zum Feminismus. Einerseits gibt es zumindest einige interessante - und mächtige - Frauenfiguren, andererseits ist der Weg für sie oft unnötig steinig. Jetzt zeigt sich: Sansa hat Cersei besser durchschaut als Tyrion, der immer noch glaubt, dass seine Schwester ihre Armee zur Unterstützung schickt. Für Arya ist ihre Schwester die schlauste Person, die sie kennt - nur schade, dass Sansa bis zu dieser allgemeinen Erkenntnis unter anderem vergewaltigt und zwangsverheiratet werden musste.

Todesfälle der Folge: 18 Ziegen und knapp ein Dutzend Schafe. Drachen snacken halt viel. Sonst erstaunlich wenige dafür, dass in der Folge davor eine Armee von Untoten durch die Mauer gebrochen ist.

Real-Life-Parallele: Puh. Man würde gern etwas Geistreiches zu Brexit-Verhandlungen oder Donald Trump sagen, aber das will man ja immer. Am ehesten erinnert die Serie an andere TV-Ereignisse: Den blutigen Gebeine-Kreis, auf den Tormund & Co. treffen, hätte auch die ausgeklügelte Feinästhetik eines Hannibal Lecter nicht besser hingekriegt (das Kunstwerk zitiert, genau wie der Einritt einer fremden Armee nach Winterfell, die erste Staffel - auch damals kam schon nichts Gutes dabei heraus). Ansonsten gibt der Wiedersehensreigen auch einiges an Küchenpsychologie her; auch für eine Neunziger-Talkshow liegt hier durchaus Potenzial verschütt: "Du wolltest mich ermorden, um in Ruhe weiter mit deiner Schwester zu schlafen!" Das bei "Vera am Mittag" - man würde einschalten.

Seltsamste Sex-Szene: Dass Jon ein erotisches Höhlending am Laufen hat, wissen wir seit Ygritte. Jetzt fantasiert er nach einem Drachen-Ausritt gemeinsam mit Daenerys darüber, sich hinter einem Wasserfall zu verkriechen, bis der ganze Unsinn vorbei ist - um dann mal wieder ausgiebig zu knutschen. Die Drachen beobachten das mit Argwohn - wie treue, aber halt auch sehr eifersüchtige Kampfhunde, die bei einem One-Night-Stand im Schlafzimmer bleiben. Jon dabei: bisschen witzig, bisschen weird, bisschen verängstigt. Sprich: Alles, was er sonst nie ist. Nett. Wobei: Wir haben doch keine Zeit dafür!