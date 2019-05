"Game of Thrones" Bis der Lederhandschuh knarzt

++++ Achtung, Spoiler! Wenn Sie nicht erfahren wollen, was in der 4. Folge der 8. Staffel von "Game of Thrones" passiert, sollten Sie nicht weiterlesen. ++++

Befürchtung der Woche: Die Episode nach der monumentalen Schlacht von Winterfell und dem endgültigen Sieg über die Untoten könnte so langweilig werden wie die überflüssigen "Das große Wiedersehen"-Shows nach Abschluss einer Dschungelcamp-Staffel. Und so etwas will sich ja nicht einmal Anja Rützel regelmäßig anschauen.

Was tatsächlich geschah: Dann doch so einiges. Bei einer Verbrennungszeremonie nehmen die Überlebenden Abschied von den gefallenen Helden der großen Schlacht. Dany vergießt eine Tröööne für ihren verblichenen Beschützer und Berater Jorah Mormont - und diese Szene müssen wir uns merken, zeigt sie doch letztmals eine menschlich-sympathische Regung der Drachenkönigin in dieser Episode, ja vermutlich in der ganzen Serie. Dies ist der Moment, in dem es endgültig umschnappt in ihrem Hirn, weshalb wir sie ab jetzt nur noch Daenerys nennen wollen. Es gilt Abstand zu halten.

Auf dem anschließenden Leichenschmaus/Festgelage hat sie dann schon keinen richtigen Spaß mehr, zu sehr nagt die Königskonkurrenz mit Jon an ihr. Auch sonst bringt der Abend nur wenigen Befriedigung: Gendry wird zwar von Frau Targaryen zum Lord befördert, dafür aber später von Arya abgewiesen. Nordmanntanne Tormund wiederum sieht seine Hoffnungen auf ein Stelldichein mit Brienne zunichtegemacht, als diese mit Jaime abzieht. Auch Sandor "The Hound" Clegane verschmäht sinnliche Vergnügungen, er muss noch etwas erledigen (mutmaßlich seinen Bruder).

Der einzige, der einen uneingeschränkt guten Abend zu haben scheint, ist Podrick Payne. Ach so, und natürlich Jaime und Brienne, die - wer hätte es geahnt - ihre seit einigen Staffeln schwärende Anziehung in die Tat umsetzen.

Jon Snow - präziser: Aegon Targaryen-Stark - und seine Tante/Geliebte Daenerys haben Krisengespräch: Er ist zwar "ein bisschen betrunken", wirkt aber nüchterner als die Drachenmutter, die ihm, besoffen vom eigenen Machtstreben, ein Schweigegelübde abnötigen will: Niemand soll erfahren, dass eigentlich er der rechtmäßige König ist. Jon reagiert zurückhaltend - ebenso übrigens auf die erneute Tantensex-Möglichkeit.

Bronn, wir erinnern uns, sollte die Lannister-Brüder im Auftrag Cerseis mit der Armbrust meucheln, die einst Tyrion als Mordwaffe gegen seinen Vater gedient hat - lässt sich dann aber mit dem Versprechen auf Highgarden vom Doppelattentat abbringen. Kann Tyrion eigentlich einfach so Lordschaften verteilen, ohne vorher seine Königin zu fragen?

Arya, die Retterin aller Lebewesen, hat die Nase voll von ihrem Heldenstatus und geht wieder auf Reise mit Sandor Clegane. Vielleicht lässt sie ihn ja wieder irgendwo zum Sterben liegen, der alten Zeiten wegen.

Schneller als Aryas Sprung auf den Night King spricht sich Jons eigentlicher Familienstatus herum: Nachdem er seine Schwestern informiert hat, verpetzt Sansa Jons Königswürde bei erster Gelegenheit an Tyrion. Samwell Tarly darf derweil (aus der Serie?) abreisen, ohne nochmals auf das große Pssst eingeschworen zu werden, Gilly weiß aber ja auch schon vermutlich allumfassend Bescheid, und spätestens deren werdendes Kind wird in der Kita alles ausplaudern. Wie Varys später sagen wird: Das ist kein Geheimnis mehr, es ist eine Information.

Varys und Tyrion rekapitulieren die Handlung, als würden die Drehbuchschreiber Rat bei ihren eigenen Figuren suchen: Wie könnte es weitergehen mit Daenerys und Jon? Heiraten und gemeinsam regieren? Aber dafür ist sie zu stark. Er wiederum der bessere Herrscher. Tyrion ist Daenerys treu, er sagt allerdings etwas zu oft in dieser Episode, dass er an sie glaubt, als dass es glaubhaft sein könnte. Wenig subtil wurde bereits in der ersten Episode dieser Staffel vorbereitet, dass auch der Trinkzwerg irren kann.

Varys hingegen sieht sich bekanntermaßen allein dem Reich verpflichtet, all den Millionen da draußen, will sagen: dem Serienpublikum. Und für das bietet ein Plot zur leider gewaltsamen Absetzung der leider dann doch vollends verrückt gewordenen Targaryan-Blondine selbstverständlich mehr Spannung als eine glückliche Promi-Ehe von Jonaerys, wie sie die Klatschpresse von Westeros die beiden bald nennen würde.

Letzte Glücksmomente I: für Missandei - Händchenhalten mit Grey Worm, bis die Lederhandschuhe knarzen, dann Schiffsuntergang, Gefangenschaft, Enthauptung.

Letzte Glücksmomente II: für den Drachen Rhaegar - noch ein bisschen Flatter, dann Abschuss durch Euron "Mad Max" Greyjoy und Sturz ins Meer. Jetzt ist nur noch ein Drache übrig: Drogon. Nunmehr drei Todesfälle im engsten Umfeld haben offensichtlich keine heilsame Auswirkung auf Daenerys' ohnehin angeschlagene Psyche.

Gebrochenes Hundeherz der Woche: Ghost, von Jon schnöde in den Norden abgeschoben.

Enttäuschung auf ganzer Linie: Jaime Lannister lässt Brienne sitzen und macht sich offenbar auf zurück zur irren Schwester. Da wurde eben mal so eine Charakterentwicklung der vergangenen siebeneinhalb Staffeln zunichte gemacht.

Game-of-Thrones-Moment der Episode: Als sich Euron mit irrem Grinsen nach erfolgreichem Drachen-Abschuss der Invasionsflotte zuwendet und die stählernen Pfeile deren Schlachtschiffe zerfetzen, macht man sich tatsächlich kurz Sorgen um Tyrion. Ist die Serie etwa wieder in ihren geschätzten Niemand-ist-sicher-Modus zurückgekehrt? Ist sie nicht.

Offene Fragen: Wer wird "The Mountain" Clegane fällen - den ja nun offiziell letzten Untoten von Westeros? Sein Bruder Sandor? Oder doch Grey Worm, der seine geliebte Missandei rächen möchte? Und warum verdammt ist Daenerys nach dem Abschuss Rhaegars nicht einfach in weitem Bogen um Eurons Flotte herumgeflogen, um ihr von hinten einzuheizen? Oder von mir aus im Sturzflug aus großer Höhe, bevor Euron seine Speerschleuder zielgerecht hinkurbeln konnte? Und warum beauftragt Cersei erst einen Auftragsmörder, um ihre Brüder zu töten - winkt dann aber ab, als geschätzt dreißig Bogenschützen schußbereit auf Tyrion ausgerichtet sind?

Effektivster Spuch zur Anbahnung von Geschlechtsverkehr: "Ist das aber heiß hier drin, ich lege mal ab." (Jaime Lannister)

Zitat der Folge: "Vielleicht bringt Cersei uns alle um. Das würde unsere Probleme lösen." (Tyrion Lannister)

Programmvorschau: "Es könnte zwei Wochen dauern, bis Jon und die alliierten Armeen in Kings Landing eingetroffen sind", beginnt Tyrion sein Plädoyer, mit dem großen Abschlachten doch noch etwas zu warten. Daenerys hat also noch eine ganze Episode Zeit, um vollends zu umnachten und dann schon einmal vorab einige Frauen und Kinder zu rösten. Merke: Auch der gewaltsame Tod ist eine Befreiung aus der Tyrannei.

Hier können Sie nachlesen, was in der ersten Folge von Staffel 8 geschah. Hier finden Sie den Überblick über Folge 2 und hier über Folge 3. Hier hat die SPIEGEL-Redaktion aufgeschrieben, was sie sich für das Ende der Serie wünscht.