Halbzeit bei "Game of Thrones" Das wünschen wir uns für die letzten Folgen

War die vergangene "Game of Thrones"-Folge "The Long Night" eine geniale Fantasy-Schlacht oder doch eher eine konventionelle (und gleich auf mehreren Ebenen, ähem, viel zu dunkle) Kriegserzählung? Die Meinungen gehen auseinander. Klar ist eins: Die Untoten wurden bereits in der dritten Folge der Finalstaffel geschlagen, vieles deutet auf einen Showdown "Cersei gegen den Rest der Welt" hin. Das wünscht sich die Redaktion von den letzten drei Folgen "Game of Thrones":

1. Bitte keine Soap Opera!

HBO Jaime Lannister: komplexe Figur

Vom Intro der ersten Staffel an waren die Untoten jenseits der Mauer eine Bedrohung, die von den Konflikten der Lebenden in Westeros zu lange ignoriert wurde. Das ließ sich als existenzialistisches Statement ("Der Tod wartet auf uns alle") verstehen, z.B. aber auch als aktuelle Metapher für die Zerstörung der Umwelt. Am Ende der Schlacht um Winterfell aber hat Arya mit dem Nachtkönig auch dieser Grundbotschaft von "Game of Thrones" ein Ende bereitet. Das stellt die Serie vor ein Dilemma. Entweder der folgende Kampf wird kompliziert und unübersichtlich, aber irrelevant wie eine Soap Opera: Wer betrügt welche Allianz in letzter Minute? Oder es wird episch und geht um Grundsätzliches, mit Cersei als dem Prinzip des Bösen. Die Stärken von "Game of Thrones" bestanden aber stets in einem Verständnis von Macht als Ergebnis von Interessenkonflikten, nicht von moralischen Werten. Am Ende einen Kampf von guten Menschen gegen böse Menschen zu sehen - das wäre noch viel banaler und enttäuschender als die Soap Opera. Die Show hat einige Jahre dafür gebraucht, Jaime Lannister zu einer komplexen Figur zu machen, die im Laufe der Serie noch interessanter wurde als sein Bruder Tyrion. Jetzt wäre es dringend notwendig, Cersei von der eindimensionalen Antagonistin wieder zu einer echten Figur zu machen. Dafür aber besteht wohl leider nicht mehr genug Zeit.

Thron-Orakel: Die Konstellation, dass die drei Lannister-Geschwister am Ende als Triumvirat über Westeros herrschen, während Sansa und Arya den Norden verwalten und Targaryens aller Verwandschaftsgrade wieder ins Exil verbannt würden, ist das angemessenste Ende, das noch denkbar ist, nachdem Bran offenbar leider doch nicht selbst der Nachtkönig war. Daniel Raecke

2. Bundesrepublik statt Monarchie

HBO/ Sky Daenerys mit Entourage: Machtanspruch mit obsessiven Zügen

Mit dem Nachtkönig und der großen Schlacht aus dem Spiel, kann sich die Serie endlich wieder auf Interessanteres konzentrieren - also auf Politik. Und die Frage, ob am Ende Cersei Königin von Westeros wird oder Danaerys. Das wäre zumindest der offensichtliche Antagonismus, wenn man davon ausgeht, dass Jon Snow sich wahrscheinlich eher freiwillig in ein Schweigekloster einmauern lassen würde, als zu regieren. Wenn er denn nicht noch umgebracht wird, von Cersei - oder von Danaerys, deren Machtanspruch inzwischen bedenklich obsessive Züge trägt. Ein großes Gemetzel gibt es allemal noch - und es wäre gut im Sinne der Serien-Dramaturgie, wenn es dabei noch ein paar für den Zuschauer überraschende und peinvolle Abschiede gibt (s. auch unten). Aber warum nicht die Chance ergreifen und den ganzen Fantasy- und Märchenkram am Ende ins Progressive wenden? Es wird kaum so kommen, aber toll wäre doch ein Westeros als föderaler Staat mit weitgehend unabhängigen Regionen und Gouverneuren, vielleicht sogar ersten Gehversuchen in Demokratie.

Thron-Orakel: Wer säße in einer neuen, egalitäreren Ordnung auf dem vermaledeiten Thron (wenn der dann überhaupt noch steht)? Sansa natürlich, als repräsentative Monarchin. Mit Tyrion als Bundeskanzler. Andreas Borcholte

3. Mehr erzählerische Wagnisse

HBO/ Sky Daenerys mit Jorah: Opfer, die nicht als Individuen interessieren

Dass mit Ned Stark bereits in Staffel 1 eine beliebte Hauptfigur unerwartet und brutal aus dem Rennen um den Thron, nun, geköpft wurde, wirkt aus der Rückschau noch genialer: Seitdem (und noch einmal befeuert durch das "Red Wedding" in Staffel 3) zehrte die Spannung von "GoT" erheblich von der Angst, ein Lieblingsprotagonist würde den plötzlichen Serientod sterben. Bislang killte die achte Staffel B-Material: Theon, Jorah - weniger Thron-Aspiration als die beiden hatte wohl keiner. Es geschah also genau das, was konventionelle Drehbücher halt so vorsehen, wenn Opfer benötigt werden, die nicht wirklich als Individuen interessieren, sondern vor allem zeigen sollen, dass das hier eben schon wirklich ein Kampf um Leben und Tod und kein Zuckerschlecken ist. Ein Symptom, das für eine Wende der Serie insgesamt steht, weil trotz ursprünglich viel ambivalenter angelegterer Charaktere (Jaime! Und ja, auch Cersei) am Ende alles auf eine konsistente Hollywood-Erzählung vom Kampf zwischen Gut und Böse hinauszulaufen scheint (lesen Sie hier auf Englisch, warum die Misere schon in der 7. Staffel begann). Okay, es gibt kaum Serien, denen es gelingt, im Finale nochmal groß Zuschauererwartungen zu unterlaufen. Dennoch: etwas mehr Unabsehbarkeit wäre toll.

T hron-Orakel: Im Sinne der Erzählexperimentierfreudigkeit: Sam und Gilly. Aber ist wohl eher ein holder Wunsch. Eva Thöne

4. Zurück zu den Intrigen

HBO/ Sky Arya mit Gendry: Die kriegt eh alles hin

Winter was coming? 69 Folgen lang wurde die Angst vor dem alles vernichtenden Winter geschürt, dann kam er - und war auch schon, zackzack, nach 78 Minuten wieder weg. Was! Für! Eine! Enttäuschung! War der Nachtkönig etwa nur eine sehr lange brennende (haha) Nebelkerze? Ach, auch egal, der ist ja schließlich Schnee von gestern. Jetzt kommt dann aber hoffentlich die Rückbesinnung auf die wesentliche Frage der Serie: Wer wird am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen? Und wer wird das noch miterleben? Statt langer Abschiede und Schwelgen in Sentimentalitäten vor dem Kamin dürfen dann bitte wieder schmutzige Intrigen (jenseits von Cerseis allzu berechenbarer Ich-hab-es-zwar-gesagt-werde-meine-Truppen-aber-doch-nicht-in-den-Norden-schicken-Intrige), Rache, Morde, Überraschungen und bizarre Wendungen kommen. Und davon ganz viel, bitte!

Thron-Orakel: Da Kandidaten wie Jon oder Daenerys allzu zu offensichtlich geworden sind, müssen ihn wohl oder übel Arya und/oder Gendry übernehmen. Gendry, weil er den späten Triumph über Robert Baratheon und Sippschaft verdient hat. Und Arya, weil sie Arya ist. Die kriegt eh alles hin. Insa Winter

