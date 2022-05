Man würde gerne lachen über die ritualisierte Ehemann-Anleckszene, mit der Heidi Klum in jedem Finale von »Germany’s next Topmodel« erstmal öffentlich ihren Gatten Tom Kaulitz »meiner!«-markieren muss, bevor sie zum Tagesgeschehen übergehen kann. Über die dadaistische Absurdität, Moschino-Kreativdirektor Jeremy Scott mitten im sogenannten Gespräch anlasslos eine Pfanne gebackener Spagetti mit Ketchup zu servieren, weil Klum dieses Prekärgericht so gerne zuhause zubereitet: »Wir machen das richtig kross!« Oder über die gezwungen gute Miene zum drögen Spiel, mit der Kandidatin Martina bei einem der Finalwalks unter einem gigantischen, befransten Lampenschirm herauslugte und dem GNTM-Memekanon endlich ein Alternativmotiv zum inzwischen etwas abgegriffenen Verzweiflungsgottschalk aus dem Murmeltierhochzeitsfinale von 2019 lieferte. Zu lachen gäbe es auch bei diesem Finaldebakel wie immer genug, wenn der Problemkomplex GNTM auch nur ansatzweise lustig wäre.

Alternativ würde man sich dann gerne aufregen. Über die absurden Entscheidungsfindungen zum Beispiel, die sich durch die Staffel bis ins Finale schleppten, wo Kandidatin Noella als Zweite gehen muss – nachdem sie bei einem Catwalk, bei dem die an dieser Stelle noch vier verbleibenden Finalistinnen die überdimensionierten Plüschbuchstaben G, N, T und M herumparadieren müssen, leider das Pech hatte, das T darstellen zu müssen und halsaufwärts bewegungsunfähig in dessen Querbalken eingespannt zu werden, was Fans mittelalterlicher Folter- und Demütigungstechniken sogleich an eine seitlich ausgerichtete Schandgeige erinnerte.

Wer sieht die Elefantenherde? Man könnte sich echauffieren über die schlechte Bildregie, die bei Klums Smalltalk mit Måneskin-Sänger Damiano David ausgerechnet dann sinnlose Livebilder der Band einspielt, wenn er antwortet. Oder darüber, dass Klum tatsächlich den einzigen halbwegs sinnvollen Anlass wegflutschen lässt, ihren Lebenspartner zu erwähnen: Schließlich geht es in dem aktuellen Song, den Måneskin präsentierten, um ein »Nineties Supermodel«, deren Boyfriend der Rock’n’Roll sei, das kann man doch wirklich nicht liegenlassen.

Aber man darf sich nicht über solche Quatschigkeiten aufregen, weil man ja längst selbst schuld ist, wenn man bei GNTM überhaupt noch einschaltet. Und so fest der Vorsatz war, einfach kein Wort mehr über all das zu verlieren, was hier so schrecklich grundsätzlich schiefläuft, weil man ja seit Jahren schon viel zu viele Worte darüber verloren hat, macht man es dann doch, weil vor allem eins nicht unwidersprochen so stehen bleiben kann.

Bild vergrößern Die drei Finalistinnen: Divers - und sehr blond Foto: Willi Weber / ProSieben / dpa

Natürlich war es nicht zu erwarten, dass Heidi Klum im Finale in irgendeiner Form Bezug auf die Vorwürfe nehmen würde, die aktuell wieder gegen ihr TV-Format laut werden, erhoben vor allem von Ex-Kandidatinnen . Sie sprechen unter anderem von systematischen Manipulationen bei der Produktion und gezieltem Stressaufbau, um den Streitoutput zu erhöhen. Wenige Stunden vor dem Finale hatte Youtuber Rezo diese Kritik gebündelt in seinem Video »GNTM Exposed: Mi$$brauch, Lügen und Minderjährige« veröffentlicht und darin vor allem reichlich Beispiele geliefert, wie teilweise Minderjährige im Lauf der Staffeln immer wieder zur Sexualisierung gedrängt wurden.

Wird Heidis Tochter neue Einpeitscherin? Wie gesagt: Dass Klum sich dazu äußern würde, war nicht zu erwarten. Staunen muss man dann aber doch über die Dreistigkeit, mit der sie die Elefantenherde im Raum nicht ignoriert, sondern bunt anstreicht – und die strukturelle Kritik an der Show als Diversitätsfeindlichkeit umdekoriert. Harschen Gegenwind und »nicht so schöne Kommentare« habe es gegeben, weil der Cast in dieser Staffel aus so unterschiedlichen Frauen bestanden habe. Auch dicke, kleine, ältere, »anders« aussehende waren ja dabei, mit einer Altersspanne von 18 bis 68 Jahren und Kleidergrößen von 30 bis 54, wie in einem Imagefilm für die Kreissparkasse Kleinduderhausen wird all das in einem Einspieler noch einmal rapportiert.