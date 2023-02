»Ich komme aus einer Zeit, in der die Branche noch ganz anders funktioniert hat«, sagte Klum. Wer nicht in eine Größe 34 gepasst habe, habe nach Hause gehen können – das habe auch sie selbst oft getroffen. Dazu waren Interviewausschnitte aus ihrer Anfangszeit als Model zu sehen, in denen sie darüber spricht, für viele Jobs einfach zu kurvig zu sein.

»Wir sägen hier keine Schuhe an«

Immer wieder werfen ehemalige Kandidatinnen Heidi Klum und ProSieben vor, sie in der Sendung manipuliert und falsch dargestellt zu haben. Im Frühling ging ein Video viral, in dem eine Ex-Kandidatin behauptete, bei »GNTM« werde getrickst und inszeniert. Der SPIEGEL konnte Verträge für eine frühere Staffel einsehen , in denen es heißt, die Produktionsfirma unterbreite den Mitwirkenden »bei Bedarf inhaltliche Vorschläge«.