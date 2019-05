Mit einer Akrobatik-Show des Cirque du Soleil hat am Donnerstagabend in Düsseldorf das Finale von "Germany's Next Topmodel" begonnen. Es endete mit der Verkündigung der Siegerin: Simone Hartseil hat sich gegen ihre beiden letzten verbliebenen Konkurrentinnen durchgesetzt. Die 21-Jährige gewann damit die 14. Staffel von Heidi Klums ProSieben-Show.

Hartseil galt im Verlauf der Staffel als Favoritin für den Topmodel-Titel. Die Studentin bekommt nun einen Modelvertrag, ein Preisgeld von 100.000 Euro und wird auf dem Cover der deutschen Ausgabe der Modezeitschrift "Harper's Bazaar" zu sehen sein.

"Ich habe so hart auf diesen Tag hingearbeitet", sagte Hartseil. Mit dem Sieg sei ihr zweiter Traum wahr geworden - nachdem der Traum von einer Olympiateilnahme wegen gesundheitlicher Probleme geplatzt war. Auch im "GNTM"-Finale kämpfte Simone mit kleinen Unfällen und knickte gleich zu Beginn der Show um. "Wenn man hinfällt, habe ich gelernt, immer wieder aufzustehen", sagte sie.

Im Finale standen drei Kandidatinnen. Als erste war Cäcilia ausgeschieden, auf Platz zwei landete Sayana.

Gottschalk: "Für mich ist das alles großer Kinderfasching hier"

Erst kurz vor Beginn des Live-Spektakels im ISS Dome hatte Klum als Überraschungsgast die US-Popsängerin Taylor Swift angekündigt. Sie trat dann allerdings nicht live auf, es gab Swift aber im eingespielten Gesangsauftritt zu sehen. Als weitere Gäste waren unter anderem die Band Tokio Hotel, Tyra Banks, Channing Tatum, die Jonas Brothers und Ellie Goulding eingeladen. Thomas Gottschalk war ebenfalls in Düsseldorf: "Für mich ist das alles großer Kinderfasching hier", sagte er.

Klum und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz hatten im Dezember ihre Verlobung bekanntgegeben. Seitdem wird spekuliert, wann und wo sie sich das Jawort geben. Klum heizte die Spekulationen zum Start der Show noch einmal an. "Vielleicht heiratet ja heute noch jemand hier", sagte sie vor etwa 9000 Zuschauern in der Halle. "Da fällt mir Tokio Hotel ein. Auf die freue ich mich am allermeisten."

Tatsächlich gaben sich dann vor den Augen von Klum als Zeremonienmeisterin die schon früher ausgeschiedene "GNTM"-Teilnehmerin Theresia und ihr Freund Thomas das Ja-Wort.