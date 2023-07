Zwar ist das Finale der 18. Show noch nicht lange her, dennoch läuft schon jetzt die Bewerbungsphase für die nächste Staffel. ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler sagt, man freue sich »auf die vielen Bewerbungen von allen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein.«

Immer wieder werfen ehemalige Kandidatinnen Klum und ProSieben vor, sie in der Sendung manipuliert und falsch dargestellt zu haben. Im Frühling ging ein Video viral, in dem eine Ex-Kandidatin behauptete, bei »GNTM« werde getrickst und inszeniert. Der SPIEGEL konnte Verträge für eine frühere Staffel einsehen, in denen es heißt, die Produktionsfirma unterbreite den Mitwirkenden »bei Bedarf inhaltliche Vorschläge«. Klum bestritt Vorwürfe, die Show sei nicht echt: »Wir sind eine Reality-Sendung und zeigen genau das, was passiert.« Alles, was die Models sagten, sei einzig und allein ihre Entscheidung.