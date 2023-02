Würde es sich bei dem Mysterydrama »Gesicht der Erinnerung« um eine romantische Komödie handeln, wäre sie bereist nach einer halben Stunde vorbei. Da rennt die zuvor so traurige und tapsige Heldin in einer langen Sequenz total verschossen auf den jungen Musiker zu, der gerade auf einem öffentlichen Platz mit einer Band namens City Wolf seine Power-Schmalzballade spielt. Man fühlt sich in diesem Moment wie in einer RomCom aus der britischen RomCom-Schmiede Working Title Films, in denen Hugh Grant oder Keira Knightley nach etlichen Verwicklungen zum großen Finale endlich ihrer großen Liebe in die Arme laufen dürfen.