Innerhalb von zehn Tagen ist der Krimi »Glass Onion: A Knives Out Mystery« mit dem ehemaligen James-Bond-Darsteller Daniel Craig bei Netflix schon in 90 Millionen Haushalten angeschaut worden. Zwischen dem 25. Dezember und 1. Januar wurden weitere 127 Millionen gestreamte Stunden gezählt, wie Netflix am Dienstagabend mitteilte, was – mit Abstand – Platz eins bei den Filmen in der Weihnachtswoche bedeutete und insgesamt 209,4 Millionen Stunden seit der Veröffentlichung am 23. Dezember ausmache. Diese Zahl geteilt durch 2,3 Stunden Laufzeit ergibt die 90 Millionen Haushalte/Aufrufe.