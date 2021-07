24-Stunden-Event in London, Paris und New York Das »Global Citizen«-Festival verpflichtet Billie Eilish, Ed Sheeran und Metallica

Stars mit Botschaft: Auf dem »Global Citizen«-Festival treten Coldplay, Green Day oder Billie Eilish für den Umweltschutz und gegen die Armut an. Das Konzert findet am 25. September in verschiedenen Städten statt.