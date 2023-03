Weil sie mit ihren aufgespritzten Lippen nicht richtig lächeln konnte, ist »Germany's Next Topmodel«-Kandidatin Elsa aus der Show geflogen. Bei einem Shooting mit der britischen Starfotografin Vicky Lawton gelang es der 18-jährigen Showteilnehmerin nur mit größter Mühe, einen frohen Gesichtsausdruck zu zeigen. »Ich habe mir die Lippen machen lassen«, sagte Elsa in der ProSieben-Sendung. »Das Material kommt aus Russland.« Es sei ein sehr starker Wirkstoff, daher könne sie ihren Schmollmund kaum bewegen. Moderatorin Heidi Klum rügte Elsa dafür, dass sie ihr Gesicht beim Fototermin nicht entspannen konnte. Am Ende der Sendung musste die 18-Jährige die Show verlassen. Zuvor hatte Konkurrentin Jülide die Koffer packen müssen.