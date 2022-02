TV-Einschaltquoten Zum Staffelstart holt »GNTM« Topquote

So hohe Einschaltquoten hatte »Germany's Next Topmodel« seit 13 Jahren nicht mehr: In der Topzielgruppe schalteten mehr Zuschauer ein als beim Dschungelcamp. An der Spitze aber lag eine beliebte Arztserie der ARD.