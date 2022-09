Während die gemeinsame Erklärung keine Details nennt, zeigte ein staatlicher Fernsehsender in Saudi-Arabien ein Interview mit einer Frau, die als »Verhaltensberaterin« vorgestellt wurde. Sie bezeichnete Netflix als »offiziellen Förderer der Homosexualität«. Im Hintergrund des Beitrags wurde ein Ausschnitt aus der Zeichentrickserie »Jurassic World: Neue Abenteuer« gezeigt, in dem sich zwei weibliche Figuren küssen. Der Ausschnitt war allerdings nur in verwischter Form zu sehen.