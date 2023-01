Neben »Fiktion« tagen noch in drei anderen Kategorien Nominierungskommissionen. Nachdem Netflix in »Kinder & Jugend« vor zwei Jahren schon Nominierungen verzeichnen konnte und in »Information & Kultur« 2021 eine Rohwedder-Doku nominiert war, hat diesmal im Informations-Bereich Volker Heises Doku-Serie »Gladbeck – das Geiseldrama« Preischancen. Dazu kommt nun auch eine Nominierung im Bereich »Unterhaltung«: Die Verschönerungsshow »Queer Eye Germany « ist im Rennen, unter anderem gegen das »ZDF Magazin Royale« und eine Sonderausgabe von Tim Mälzers »Küchencrew« (Vox).