Die großen Streamingdienste und Pay-TV-Anbieter sind auch in diesem Jahr wieder vertreten - wenn auch nicht in so starkem Maße wie in den Vorjahren. In der Kategorie Fiktion geht immerhin eine Trophäe an die Sky-Produktion »Die Ibiza-Affäre« mit Nicholas Ofczarek, eine vierteilige Serie, in der die Entstehungsgeschichte um das heimlich gefilmte Video erzählt wird, das den damaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu Fall brachte.