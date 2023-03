Des Weiteren werden in der Fiktion-Sektion die ZDF-Produktionen »Neuland« und »Im Feuer – Zwei Schwestern« geehrt. »Neuland« erzählt als Serie in sechs Teilen von vier Freundinnen, die in einer Vorstadt von Hamburg schwere Existenzkrisen durchleben . Der Militärthriller »Im Feuer« handelt von einer kurdischen Bundeswehrsoldatin, die im Irak auf die Suche nach ihrer vermissten Schwester geht. Einen Spezialpreis erhält die Regisseurin Caroline Link für die herausragende Leistung, in der ZDF-Psychologie-Serie »Safe« das Seelenleben von Kindern nachvollziehbar gemacht zu haben.