Jahresrückblick mit Günther Jauch Auch Fragen können stinken

1. Drei Menschen sind zu Gast, die sich für die Umwelt engagieren: Ein Getränkehändler, der Plastikflaschen aus seinem Sortiment nahm, eine Rentnerin, die "Oldies for Future" gründete und eine 18-jährige Schülerin, die ihre Haare nur noch mit Wasser wäscht - und bei "Fridays for Future" mitmacht. Und was fragt man eine junge, politisch aktive Frau am dringendsten, wenn man nur einem kurzen Einspieler mit wenig Platz für wichtige Inhalte dreht? Richtig: "Dann hast du ja gar keine Zeit für deinen Freund!" Jauch eruierte im Studio dann vor allem, ob ihre Haare, vom Shampoo entwöhnt, nicht vielleicht doch ranzig röchen. Auch Fragen können stinken.

2. Christina Feist, eine Frau, die während des Anschlags auf die Synagoge in Halle selbst im Gebetshaus war, wird von Jauch gefragt, ob es in Deutschland "gefährlich geworden" sei, seinen jüdischen Glauben offen zu zeigen. Das sei schon immer gefährlich gewesen, Antisemitismus, Xenophobie und andere Formen von Hass seien keine neuen Phänomene, sagt Feist - und dass sie an das oft reflexhaft aufgesagte "Nie wieder!" nicht mehr glauben könne.

Jauch moderiert das erschreckend routiniert weg: "Bleiben Sie bitte noch bei uns, denn es geht jetzt um einen Mann, der mit Verspätung von 80 Jahren sein Abizeugnis bekam!" - auch eine Möglichkeit, den 98-jährigen Auschwitz-Überlebenden Leon Schwarzbaum anzusagen. "Oh, in Mathe ne vier?", kommentierte Jauch sein polnisches Zeugnis von 1939, um das Schwarzbaum während des Kriegs gebracht wurde, und Schwarzbaum erzählt von seinen Erinnerungen an Lastwagen voller nackter, schreiender Menschen, die in den Tod transportiert wurden. Er überlege sich, ob er Deutschland angesichts der politischen Entwicklungen nicht besser verlassen sollte, sagt er dann. "Mhmhm", sagt Jauch, und dass dieser Satz einfach so stehen bleibt, als habe Schwarzbaum gerade erzählt, er möchte vielleicht in den Urlaub fahren, lässt die ganze Rest-Sendung wie die verharmlosende Farce wirken, die sie möglicherweise ist.

3. Eine Touristin wird von einem Delfin fast-begattet. Nämlich in einem der Pannen-Schnipsel, die in die Jahresrückblick-Zusammenschnitts-Blöcke eingepfropft wurden, als sei in diesem Jahr sonst zu wenig anderes passiert, um die Sendezeit zu füllen. Und irgendwo in einem Zoo ohrfeigte ein Elefant ein Kind, das ihn fotografieren wollte, haha.

4. Evelyn Burdecki, professionelles RTL-Doofinchen, kennt zwar angeblich Napoleon, nicht aber Charlotte Roche. Das gibt sie zumindest in einem Quiz vor, das Jauch mit ihr spielt und in dem sie verschiedene Zitate entweder als "Klatsch" oder als "Klassik" kategorisieren soll. Stammt ein Bonmot also von Erich Kästner oder doch von Jürgen Drews? Womöglich überzog Burdecki mit diesem Auftritt nun endgültig ihre nicht immer komplett glaubwürdige Blödinchenperformance, als sie Kurt Tucholsky beharrlich "Kurt Kurtlowski" nannte und - als TV-Professionelle - eben vorgab, noch nie von Charlotte Roche gehört zu haben.

5. Günther Jauch würdigt die Showverdienste von Frank Elstner, der in diesem Jahr seine Parkinson-Krankheit öffentlich machte, zu hören sind Ausschnitte aus verschiedenen Elstner-Moderationen - aber zu sehen ist dabei nur Jauch, der im Guido-Knopp-Zwielicht auf einen Fernseher schaut. Denn die eigentliche Geschichte ist nicht Elstner, sondern der Umstand, dass er Jauch 1988 eben dieses Sendungsformat übergeben hatte, dass wir gerade schauen.

"Man kann mit dir über jedes Thema sprechen, du findest immer die richtigen Worte", sagt dann Elstner im Studio zu Jauch, quasi die Absolution für die vergangenen Stunden. Und man träumt sich weg in ein Jahr, in dem die gesäßwärts geplatzte Hochzeitshose von Oliver Pocher tatsächlich zu den rapportierungswürdigsten Ereignissen gehörte.