Günther Jauch fällt weiterhin aus »Diese Viruswerte sind schlecht bei mir«

Zum zweiten Mal in seiner Karriere musste Günther Jauch eine Show ausfallen lassen. Der Moderator ist wegen einer Corona-Infektion weiterhin in Quarantäne. Im Prinzip gehe es ihm aber gut, sagte er in einer Liveschalte.