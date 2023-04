Günther Jauch Panne bei »Wer wird Millionär?« – Antworten passen nicht zur Frage

Eine technische Panne hat in der Osterfolge von »Wer wird Millionär?« für Erheiterung bei Moderator Günther Jauch und dem Publikum gesorgt. Zu einer 200-Euro-Frage wurden am Sonntag die falschen Antwortmöglichkeiten eingeblendet: »Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggi und Raviolo zusammenfassen?« Die Antwortmöglichkeiten lauteten »A Schlüsselspieler, B Türstürmer, C Schlosstorwart, D Zylinderverteidiger.«