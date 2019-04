"Guidos Masterclass" Nachhilfe für den Nachwuchs

Jemand müsste sich dringend mal die Blase anschauen, es wäre eine ehrenwerte Aufgabe. Dass nämlich die ewige Handytipperei evolutionsmäßig ganz bald dazu führen wird, dass Babys nicht mit herkömmlichen Daumen, sondern mit überlangen, gummiartig-flexiblen Molchfingern auf die Welt kommen werden, ist längst bekannt.

Wie degeneriert die Harnentsorgungssysteme körperlich längst poröser Privatsender-Schauer durch jahrzehntelange Werbepausenverweichlichung tatsächlich schon sind, konnte man deutlich bei der Premierenfolge von "Guidos Masterclass" erspüren: Erst nach gut 80 Minuten entließ die neue Designercastingshow auf Vox ihre da schon reichlich trippligen Zuschauer schüsselwärts, das war das erstaunlichste Detail des Abends.

Zappelig konnte man beim Zuschauen auch aus einem zweiten Grund werden: Für ein Castingformat nimmt sich Guido Maria Kretschmers Designerwettbewerb viel Zeit, das ist man nicht mehr gewohnt. Die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, von denen am Ende der ersten Folge vier aussortiert werden sollten, werden nicht mit den formatüblichen Ausstechförmchen in Form gestanzt, wenn sie in ihren Vorstellsequenzen erzählen, sie seien schon als Kinder "anders" gewesen, manchmal auch Außenseiter in der Schule, spart sich die Produktion jedes dramatisierende Gebimmel, das solche Momente in ähnlichen Formaten sonst so grob auf Soapniveau plattiert. "Ich brauche acht Menschen, die ein bisschen unbespielte Fläche sind, aber trotzdem wissen, wer sie sind", sagt GMK, und das scheint tatsächlich ernst gemeint.

In der ersten Folge sollen die überraschend unfreakig gecasteten Jungdesigner ein Kleid aus Partyutensilien gestalten: Tischdecken, Strohhalme, Papierservietten und Süßigkeiten sind zu verschneidern. Eine Challenge, die man schon aus Heidi Klums Designerdrillformat "Project Runway" kennt, an die "Guidos Masterclass" deutlich angelehnt ist.

Das überrascht nicht, dafür ist die Erzählweise ungewohnt entschleunigt, die Schnitte deutlich anti-autoritärer, als man das aus vergleichbaren Formaten kennt: Wen man sympathisch findet und wen nicht, wer echte Chancen auf den Sieg haben könnte und wer eher weniger, muss man sich als Zuschauer selbst zusammenklamüsern, die Storylines scheinen zumindest in der ersten Folge nur dünn vorgezeichnet. Das kann man langweilig finden - oder aber zur Abwechslung ausgesprochen erholsam.

Natürlich gönnt man sich zumindest ein Schrägvögelchen: Leni mit dem pink paillettierten Rüschkostüm und den blitzförmigen Aufsteckhörnchen, von der Erzählstimme störrisch als "Designer", von GMK dagegen in der weiblichen Form angesprochen, ist ein schwachnervige Glitzertupfen, verzweifelt an einer Müllsackkreation - darf den Vox-Zuschauern aber auch ruhig und nicht künstlich verschrillt erklären, was "queer" bedeutet. "Welches Geschlecht ich habe, ist auch scheißegal", sagt Leni, und dass ein solcher Satz dramaturgisch unbespöttelt stehen bleiben darf, ist einer der Pluspunkte des sanftmütigen Formats. Auch die restlichen Kandidaten sagen mitunter Sätze, die über generische Deklamationen wie "Mode bedeutet mir alles" hinausgehen dürfen.

Aufnahmeprüfung in Berlin: Zwölf der besten Design-Talente Europas kämpfen um 20:15 Uhr um den Einzug in #GuidosMasterclass. pic.twitter.com/59RIZF3NcM — VOX (@VOXde) 29. April 2019

Auch wenn es Spaß macht, ihnen bei der Entstehung ihrer Kreationen zuzuschauen, die, gemessen an den Rohmaterialien, größtenteils erstaunlich unkarnevallesk geraten: Aus dramaturgischen Aspekten könnte "Guidos Masterclass" neben dem gütigen Gastgeber dringend einen Tim Gunn vertragen - jenen freundlichen, aber gestrengen Nahtinspekteur, der in "Project Runway" mit besorgtem Eulengesicht von Schneiderpuppe zu Schneiderpuppe schreitet und die Kandidaten auf Schwachstellen aufmerksam macht.

Stattdessen gibt Christiane Arp, Chefredakteurin der deutschen "Vogue", die dickbrillige Eminenz, in ihrem Magazin darf sich der Gewinner oder die Gewinnerin in fünf Wochen auf drei Seiten präsentieren, außerdem gibt es 50.000 Euro und ein Jahr Kretschmer-Mentorenschaft.

Leni allerdings hat keine Chancen mehr auf den Sieg, angesichts ihres doch etwas desolaten Müllkleids ist der Rausschmiss komplett plausibel, aber doch überraschend: Dass "Guidos Masterclass" schon in der ersten Folge freiwillig sein glitzerndstes Accessoire ablegt, könnte ein Beweis dafür sein, dass es dieser Designerwettbewerb tatsächlich ernst meint.