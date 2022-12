Der Schauspieler und Hörspielsprecher Hans Peter Hallwachs ist tot. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus dem Familienkreis. Hallwachs wurde 84 Jahre alt. Er zählte zu den meistbeschäftigten Charakterdarstellern im deutschen Fernsehen, war jedoch fast immer in Nebenrollen zu sehen. So spielte er allein in 16 »Tatort«-Krimis der ARD mit, unter anderem in der allerersten Folge »Taxi nach Leipzig«. In der ZDF-Serie »Der Alte« hatte Hallwachs 13 Auftritte.