Harald Schmidt dreht wieder als Oskar Schifferle auf dem »Traumschiff«. Eine ZDF-Sprecherin sagte den »Badischen Neuesten Nachrichten«: »Die Schiffsdreharbeiten haben am Dienstag begonnen.« Der 65-Jährige stoße ein paar Tage später zur Crew. Seine Managerin Sigrid Korbmacher bestätigte: »Das ist richtig. Er startet am Wochenende.« Die Dreharbeiten seien bis in den Dezember im Ausland geplant. Wann diese neue Folge ausgestrahlt wird, steht laut ZDF noch nicht fest.