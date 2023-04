Neues Game of Thrones-Prequel angekündigt

Warner Bros. gab am Mittwoch außerdem bekannt, dass für den neuen Streamingdienst außerdem ein Game of Thrones-Prequel mit dem Titel »A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight« mit Autor George R.R. Martin als ausführendem Produzenten in Entwicklung ist.

Die Serie wird 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones spielen, zu einer Zeit, in der die Targaryen-Linie den Eisernen Thron innehat. Die Geschichte dreht sich um einen »jungen, naiven, aber mutigen Ritter« und seinen Knappen, so das Unternehmen. Auch für diese Serie gab Warner Bros. keine Veröffentlichungstermine bekannt.