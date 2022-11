Rowling stand in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik. Die Schriftstellerin hatte sich mehrfach diskriminierend über trans Frauen geäußert und sich unter anderem gegen geschlechtsangleichende Operationen ausgesprochen . Radcliffe distanzierte sich von den Aussagen Rowlings. »Trans Frauen sind Frauen. Jede Äußerung, die dem widerspricht, löscht die Identität und Würde von trans Menschen aus«, schrieb er in seinem Blog, bekräftigte zugleich aber, dass es nicht so sehr auf die Autorin der Bücher ankomme – sondern auf die Leserinnen und Leser und die Bücher.