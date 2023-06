Moderator Louis Klamroth sah solchen dubiosen Debattenverschiebungen am Montag die meiste Zeit hilflos zu. Eigentlich kann er das besser . Auch als die Mansplainer, Männerversteher und Musikconnaisseure immer wieder das Wort an sich rissen, schritt er allenfallls halbherzig ein.

Immerhin war da noch die Journalistin Stefanie Lohaus, die stetig versuchte, belastbare Zahlen und juristische Details in die Diskussion einzubringen. Doch die wurden dann oft ohne Moderatorenwiderspruch vom Tisch gewischt. Als Lohaus die hohe Zahl der Frauen erwähnte, die über, wie sie es formulierte, »grenzüberschreitenden, nicht konsensuellen Sex« in Bezug auf Lindemann berichtet haben, versucht es Rammstein-Liebhaber Stein mit einer erstaunlichen Relativierung: »Lassen Sie es 100 Frauen sein!« Bei den Konzerten seien aber 300.000 begeistert von der Band, das müsse man in Relation setzen.

Row Zero? Reine Routine

Und als Lohaus nach einem langen Beitrag Steins ihren Punkt machen wollte, fuhr der sie immer wieder an, ob sie denn jemals auf einem Rammstein-Konzert gewesen sei. Und die sogenannte Row Zero, wo bis vor Kurzem die weiblichen Fans bei Rammstein-Konzerten von einer Zuführerin platziert worden sein sollen, erklärte er kurzerhand zur Konzertroutine bei allen Arten von Live-Darbietungen.

»Das gab es immer schon, das gab es bei Gotthilf Fischer, das gab es bei Heino, das gibt es bei Roberto Blanco«, so Stein. Man dürfe jetzt nicht so tun, als sei Rammstein, wenn die Anschuldigungen denn zuträfen, die einzige Band, bei der das passiere. Unfreiwillig machte Stein auf diese Weise deutlich, dass es da möglicherweise noch viel mehr über das Thema Musikgeschäft und sexuelle Übergriffe zu reden gibt.

Das ist es, was einen an dieser »Hart aber fair«-Ausgabe so fassungslos macht: dass die Sendung geradezu gekapert wurde und in einen diffusen, obszönen Männlichkeitsdiskurs verwandelt wurde, statt darin zu erörtern, wo konkret in welchen Bereichen der Musikindustrie der Sexismus fröhlich weiterregiert.

Kein Trost ist es da, dass die ehrenwerte Rita Süssmuth, die als Ministerin in der Regierung Kohl gegen eine andere Art von Männerbünden kämpfte und später ins Gespräch geholt wurde, bei einem anrührenden Auftritt dazu aufrief, »nicht wieder 100 Jahre abzuwarten« mit der Selbstermächtigung.

Dieser Talk mit Schwanzbild war jedenfalls dazu angetan, die Sexismusdebatte um Jahre zurückzuwerfen.